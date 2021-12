Koszykówka. King finalistą Pucharu Polski

Koszykarze Kinga zakwalifikowali się do turnieju finałowego Pucharu Polski i wśród ośmiu najlepszych drużyn zagrają po raz drugi w historii klubu.

Od kilku sezonów Puchar Polski rozgrywany jest w formule turnieju finałowego z udziałem 8 drużyn. Do rywalizacji zespoły kwalifikują się na podstawie wyników na półmetku rozgrywek ligowych. W tym sezonie do wyłonienia wszystkich uczestników finału Pucharu Polski trzeba było czekać do ostatniego meczu I rundy Energa Basket Ligi. Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 100:66 i zapewnił sobie oraz Kingowi Szczecin miejsce w finałowej „ósemce". Do awansu szczecińskiej drużyny do walki o Puchar Polski przyczyniło się także wtorkowa wygrana PGE Spójni z Astorią Bydgoszcz 89:86.

W zaplanowanym od 17 do 20 lutego turnieju finałowym Pucharu Polski zagrają gospodarze Start Lublin oraz siedem innych najlepszych drużyn w tabeli Energa Basket Ligi po 15 rozegranych kolejkach Twarde Pierniki Toruń, Anwil Włocławek, Czarni Słupsk, Stal Ostrów Wlkp., Zastal Zielona Góra, Śląsk Wrocław oraz King Szczecin. Gospodarz oraz trzy czołowe drużyny: Twarde Pierniki, Anwil i Grupa Sierleccy Czarni zostaną rozstawione w losowaniu ćwierćfinałów. Losowanie przeprowadzone zostanie już w połowie stycznia i wówczas King pozna pierwszego pucharowego rywala.

Choć oficjalna tabela na stronie Energa Basket Ligi sugeruje, że King na półmetku sezonu zasadniczego zajmuje dopiero 8 miejsce, to zgodnie z regulaminem zakwalifikował się do finału Pucharu Polski z 7 pozycji. W trakcie rozgrywek układ tabel nie uwzględnia bezpośrednich spotkań pomiędzy drużynami. W przypadku równej liczby dużych punktów o kolejności w niej decyduje różnica punktów zdobytych do straconych. Do wyłonienia finalistów Pucharu stworzono małą tabelkę uwzględniającą bezpośrednie spotkania między zainteresowanym zespołami o tej samej liczne punktów. Identycznie będzie ustalana ostateczna kolejność po sezonie zasadniczym przed play-off.

Dla Kinga występ w turnieju w Lublinie będzie dopiero drugą przygodą z finałem Pucharu Polski. Pierwsza w 2017 roku zakończyła się już w ćwierćfinale, a prowadzoną wówczas przez Marka Łukomskiego szczecińską drużynę wyeliminował Turów Zgorzele. Przed rokiem po Puchar Polski sięgną Zastal Zielona Góra, który w finale pokonał rewelację turnieju PGE Spójni Stargard 86:72. Wcześniej stargardzianie wyeliminowali Śląsk Wrocław i Trefl Sopot.

Tegoroczny turniej Pucharu Polski będzie trzydniową imprezą. Oprócz meczów ćwierćfinałowych, półfinałowych i finału zaplanowano konkurs rzutów za trzy punkty i wsadów. ©℗(woj)