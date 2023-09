Koszykówka. Efektowna inauguracja PGE Spójni

Fot. Ryszard Pakieser

Efektownie rozpoczęli sezon w Orlen Lidze koszykarze PGE Spójni. Stargardzianie różnicą 20 punktów ograli w Słupsku Czarnych, a bohaterem meczu był nowy gracz drużyny Devon Daniels.

Czarni Słupsk - PGE Spójnia Stargard 61:81 (12:23, 21:18, 16:14, 12:26)

PGE Spójnia: Devon Daniels 32, Stephen Brown 16, Aleksander Langović 11, Benjamin Simons 10, Wesley Gordon 7, Adam Brenk 3, Sebastian Kowalczyk 1, Mark Mboya Kotieno 1, Karol Gruszecki 0, Dominik Grudziński 0.

Od czasu powrotu do ekstraklasy PGE Spójnia nigdy nie miała tak udanej inauguracji. Nigdy wcześniej żaden stargardzki debiutant nie zaliczył też takiego udanego występu na polskich parkietach, jak Devona Daniels. Amerykański rzucający obrońca już w przedsezonowych sparingach prezentował się z bardzo dobrej strony, ale w Słupsku zagrał rewelacyjnie. Trafił 14 z 20 rzutów z gry, miał 70-procentową skuteczność i zebrał 7 piłek. Nie bał się brać ciężaru gry na swoje barki i sporo ze swoich 32 punktów zdobył efektownymi akcjami podkoszowymi.

Spójnia zdecydowanie lepiej weszła w to spotkanie. Objęła wysokie prowadzenie i ostatecznie po 10 minutach różnica wynosiła już 11 oczek. W drugiej kwarcie Czarni szybko doprowadzili do remisu. To był jedyny fragment meczu z przewagą gospodarzy. Stargardzianie odpowiedzieli serią 13 punktów z rzędu i przewagi nie oddali już do końca meczu.

Wprawdzie III kwarta była wygrana przez Czarnych, ale tylko na moment gospodarze zmniejszyli straty do dwóch punktów. Trójki Simonsa i Danielsa na początku IV kwarty pozwoliły stargardzianom ponownie odskoczyć rywalom, a kolejna seria punktowa dała już bezpieczną 24-punktową przewagę.

W ekipie Czarnych wyróżniał się reprezentant Polski Michał Michalak, który zdobył 17 punktów i zaliczył 6 zbiórek.(woj)