Koszykówka. Cenna wygrana Kinga w końcówce [GALERIA]

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Szczecinianie pokonali wicemistrzów Polski ze Startu, rewanżując im się za niedawną porażkę w Lublinie i przerywając gościom serię trzech zwycięskich spotkań.

Orlen Basket Liga koszykarzy: KING Szczecin - PGE Start Lublin 81:75 (22:13, 23:30, 14:19, 22:13)

KING: Noah Freidel 17, Anthony Roberts 12, Tomasz Gielo 12, Jeremy Roach 10, Przemysław Żołnierewicz 10, Ondrej Hustak 10, Jovan Novak 4, Mateusz Kostrzewski 4

King osłabiony brakiem Nemanji Popovicia (z powodów osobistych wyjechał do Serbii), mimo niezbyt dobrej skuteczności rzutowej, pokonał Lublinian, wśród których brylował zdobywca aż 27 punktów Jordan Wright. Spotkanie rozpoczęło się od dominacji gości 5:0, a Szczecinianie pierwsze punkty zdobyli dopiero po blisko trzech minutach gry, ale szybko odrobili straty, a nawet uzyskali kilkunastopunktowe prowadzenie. Goście kilka razy doprowadzali do remisu, ale drugi raz wygrywali dopiero pod koniec III kwarty. Szczecinianie odzyskali prowadzenie dopiero na około trzy minuty przed finiszem i dzięki ogromnej determinacji, utrzymali wygraną do końca!©℗ (mij)

Pozostałe wyniki: Enega Czarni - AMW Arka 76:90, Górnik Zamek Książ - Anwil 61:86, Trefl - Zastal 78:75, Dziki - WKS Śląsk 81:82, MKS Dąbrowa - Twarde Pierniki 90:79.

1. WKS Śląsk Wrocław 28 1421-1307 12 4

2. Arka Gdynia 28 1370-1279 12 4

3. Trefl Sopot 27 1420-1284 11 5

4. KING Szczecin 27 1329-1297 11 5

5. Anwil Włocławek 25 1440-1378 9 7

6. Górnik Wałbrzych 25 1268-1288 9 7

7. Dziki Warszawa 25 1455-1377 9 7

8. Legia Warszawa 24 1254-1198 9 6

9. Zastal Zielona Góra 24 1351-1304 8 8

10. MKS Dąbrowa G. 23 1364-1377 7 9

11. Twarde Pierniki Toruń 22 1385-1426 6 10

12. Start Lublin 22 1301-1412 6 10

13. Stal Ostrów Wlkp. 22 1275-1328 7 8

14. Czarni Słupsk 21 1307-1391 5 11

15. GTK Gliwice 18 1180-1331 3 12

16. Miasto Szkła Krosno 17 1187-1330 2 13

