Koszykówka. Artur Łabinowicz w Kingu

Artur Łabinowicz podpisał umowę z Kingiem. Fot. King Szczecin

26-letni koszykarz Artur Łabinowicz, który miniony sezon spędził na zapleczu Orlen Basket Ligi w drużynie Żaka Koszalin (zagrał w 25 meczach i zdobywał średnio 19 punktów w spotkaniu), podpisał 2-letnią umowę z mistrzem Polski Kingiem Szczecin.

Łabinowicz to Polak, który urodził się w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w USA przeszedł cały proces szkolenia koszykarskiego. W trakcie kariery akademickiej występował w drużynie Coastal Carolina Chanticleers. Podczas gry dla CCC ustanowił rekord rozegranych meczów podczas debiutanckiego sezonu. W 2018 roku przeniósł się do drużyny z Uniwersytetu Evansville. W Energa Basket Lidze zadebiutował w sezonie 2020/2021. Brak występów w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej sprawił, że chcący się rozwijać, młody zawodnik przeniósł się do I ligi.

- Cieszę się, że Artur Łabinowicz dołącza do naszego składu - mówi Arkadiusz Miłoszewski trener Kinga. - Ma bardzo dużo do udowodnienia. Po świetnym sezonie w I lidze chcę mu pomóc, aby pokazał, że potrafi grać na poziomie ekstraklasy. Artur swoim stylem gry, widowiskowością, agresywnością, bieganiem i atletyzmem będzie pasował do naszego zespołu. Wierzę w to, że będzie wzmocnieniem. Kontrakt podpisany został na dwa lata, więc będzie miał czas, aby udowodnić swoją przydatność dla zespołu

- To świetne uczucie podpisać kontrakt i wrócić na kolejny sezon do Polski, a szczególnie, gdy chodzi o mistrza kraju i uczestnika Basktball Champions League, a King to najlepsza drużyna do rozwoju - mówi A. Łabinowicz. - Mogę pokazać co potrafię i mam nadzieję, że w tym sezonie całą drużyną pokażemy świetną koszykówkę. Na mecze Kinga przyjeżdżałem już w minionym sezonie. To była świetna atmosfera. Bardzo dobrze znam Zaca Cuthbertsona, bo graliśmy ze sobą na uczelni. On odwiedzał mnie w Koszalinie, ja jego w Szczecinie. Jako koszykarz nie mogłem odmówić gry dla mistrza Polski i uczestnika Ligi Mistrzów.

• • •

