Koszykówka. 3x3. Bandyci i żeglarze...

W Goleniowie grało 26 drużyn. Fot. Paweł KRYZAN

W Goleniowie odbył się trzeci, po Szczecinku i Świnoujściu, a zarazem finałowy turniej w ramach tegorocznego Pucharu Pomorza Zachodniego w koszykówce 3x3, zaś 26 zespołów rozegrało blisko 60 meczów.

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Na goleniowskim parkiecie ważyły się losy nie tylko trzeciego turnieju, ale i całej klasyfikacji generalnej cyklu, a wszystkie rozstrzygnięcia już znamy. W ostatnich zawodach w kategorii do lat 13 zwyciężyli Los Banditos przed Kotwą i Dzikimi Żakami, do lat 15 triumfowali Air Ballers wyprzedzając Majbasket i Sailors Team 2, a do lat 17 najlepszy był Sailors Team 1 przed Sailors Team 2 i Basketem Szczecinek. W generalnej klasyfikacji, po podliczeniu punktów z wszystkich trzech turniejów, wśród 13-latków triumfowała Kotwa przed Los Banditos i Żakam, w rywalizacji do lat 15 wygrał Basket Szczecinek wyprzedzając Sailors Team 2 oraz MKS 2 Białogard, a wśród 17-latków zwyciężył Sailors Team 1 przed Basketem Szczecinek i ekipą Sailors Team 2.

- Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodniczek i zawodników za walkę do ostatniej sekundy, niesamowitą energię i czyste sportowe emocje! - powiedział organizator Paweł Kryzan. - Podziękowania dla trenerów, rodziców i kibiców, którzy stworzyli niezapomnianą atmosferę. Do zobaczenia na kolejnych turniejach! (mij)

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