Koszkówka. Piotr Pigla w Kingu Szczecin

Piotr Pigla, który w środowisku koszykarskim uznawany jest za jednego z największych fachowców w dziedzinie przygotowania motorycznego, zasila sztab szkoleniowy występującego w Energa Basket Lidze Kinga Szczecin.

W sezonie 2022/2023 będzie pełnił rolę trenera przygotowania motorycznego, ale do jego zadań należeć będzie także asystowanie trenerowi Arkadiuszowi Miłoszewskiemu w procesie periodyzacji treningu na przestrzeni całego sezonu oraz programowania okresu treningowego. Piotr Pigla będzie odpowiedzialny także za koordynację działania sztabu medycznego w Kingu Szczecin.

- To kolejny krok w mojej przygodzie trenerskiej związanej z koszykówką. Towarzyszą mi same pozytywne emocje. Nie mogę się doczekać okresu przygotowawczego w Kingu. Cieszę się, że dane mi będzie kontynuować współpracę z trenerem Arkadiuszem Miłoszewskim. Myślę, że King Szczecin, to klub z dużym potencjałem, który może ewoluować tylko w pozytywną stronę - tłumaczy nowy trener w sztabie szkoleniowym Kinga.

Trener Piotr Pigla to absolwent AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia. Ukończył też szkołę przygotowania motorycznego "Athletic Performance" z rekomendacją "NSCA" oraz "EXOS". To organizacja, która jest prekursorem w nowoczesnym podejściu do procesu treningowego. Od 2017 roku związany był z Enea Zastalem BC. Z zielonogórskim zespołem zdobył trzy tytuły mistrza oraz tytuł wicemistrza Polski. Czterokrotnie sięgał po Superpuchar Polski. Dwukrotnie triumfował w Pucharze Polski. Współpracę z trenerem Piglą bardzo cenił sobie Żan Tabak, który był Head Coachem Zastalu w sezonie 2020/2021.

Trener Piotr Pigla był rozchwytywany na rynku transferowym przed rozpoczęciem nadchodzących rozgrywek Energa Basket Ligi. Nowy trener Kinga otrzymał sporo oferty pracy z innych klubów, także z zagranicy, ale zdecydował się na rozpoczęcie pracy w Szczecinie.

- King to klub z dużym potencjałem rozwojowym na przyszłość. W Szczecinie jest możliwość rywalizacji o najwyższe cele. Jednym z najważniejszych argumentów wiążących mnie z Wilkami Morskimi była osoba trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Wcześniej współpracowaliśmy przez prawie cztery lata. To była kooperacja tylko w pozytywnych aspektach. Kibice w Szczecinie wiedzą też, że w nadchodzącym sezonie King po raz pierwszy zagra w rozgrywkach europejskich. To niesie za sobą zmiany, które mogą całej organizacji wyjść na dobre - tłumaczy swoją decyzję Piotr Pigla.



King Szczecin już wkrótce rozpocznie przygotowania do swojego dziewiątego sezonu na parkietach Energa Basket Ligi. (oprac. mij)