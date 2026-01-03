Kolarstwo. Wyczyn szczecinianina

Szymon Lubiński odwiedził na Torze Kolarskim im. Zbysława Zająca swojego sportowego mentora Waldemara Mosbauera. Fot. archiwum

W niedawno zakończonym roku szczeciński oldboj kolarski Szymon Lubiński przejechał na rowerze 50 tys. km w wyczynowym treningu i startach w jeździe indywidualnej, parami i drużynowej na czas. Pasjonat kolarstwa uprawiał wyczynowo sport pod okiem wybitnego trenera Waldemara Mosbauera w WLKS Gryf Szczecin w latach 1993-2002, ale wznowił karierę i w 2025 r. zdobył Puchar Świata UCI GranFondo Ljubljana w wyścigu indywidualnym na czas, a ponadto w Sokołowie Podlaskim został mistrzem Polski masters PZKol w wyścigach na czas, indywidualnym i parami.

- Odwiedziłem z noworoczną wizytą naszego ukochanego szkoleniowca Waldemara Mosbauera, który namówił mnie do powrotu do kolarstwa i zainspirował do takich wyników jak te 50 tysięcy kilometrów przejechanych w tym roku - powiedział Sz. Lubiński. - Dodam, że trener wciąż stanowi dla mnie otwartą księgę wiedzy i bezcennych wskazówek o wyczynowym kolarstwie na najwyższym światowym poziomie. Lata mijają, a mój mentor wciąż w najwyższej formie!

(k)

