Kolarstwo. Trójka z Piasta na mistrzostwach Europy

Kamil Kordalski, Konrad Burawski, Nikola Seremak, Beata Buryta i Damian Zieliński już na lotnisku w drodze do Anadii... Fot. GK Piast Szczecin

Troje zawodników Grupy Kolarskiej Piast Szczecin, młodzieżowcy Nikola Seremak i Konrad Burawski oraz junior Kamil Kordalski, znalazło się w reprezentacji Polski na młodzieżowe mistrzostwa Europy, które odbędą się w portugalskiej Anadii od 11 do 16 lipca.

- Dla Kamila Kordalskiego, wychowanka legendarnego trenera Zygfryda Jaremy, to debiut na tak dużej imprezie - informuje nas bardzo aktywnie działająca w szczecińskim klubie Ewa Zielińska. - Wraz z zawodnikami do Portugalii lecą trener kadry juniorów Damian Zieliński oraz fizjoterapeutka Beata Buryta z REHBET-u. Dzięki niej zawodnicy kadry oraz naszego klubu z pewnością odniosą wiele wartościowych wyników. Warto wspomnieć, że dzięki niej oraz lekarzom: Markowi Lickendorfowi ze Szpitala w Zdrojach oraz Kajetanowi Łątce i Dariuszowi Łątce z Opola, nasza zawodniczka Nikola Seremak po okropnych perypetiach ze zdrowiem jeszcze może uprawiać sport. Dla niej jest to pierwszy ważny start po operacji kręgosłupa.

Przypomnijmy, że wspomniana Nikola Seremak, a także Konrad Burawski, podopieczni Damiana Zielińskiego, to najlepsi w Polsce sprinterzy. Podczas majowych mistrzostw Polski pewnie sięgnęli po dwa tytuły mistrzów Polski w sprincie indywidualnym i keirinie. Natomiast Kamil Kordalski zdobył wówczas w kategorii juniorów srebrny medal w sprincie i brąz w sprincie drużynowym.

- Bardzo się cieszę, że mimo braku warunków do treningu w Szczecinie, a przypomnę, że tor kolarski jest zamknięty na cztery spusty od listopada 2021 roku, udało nam się przygotować młodzież tak, by powołano szczecinian do kadry narodowej - mówi Damian Zieliński, selekcjoner kadry i trener Piasta. - Dziura pokoleniowa w klubie już jest jednak widoczna... Nie mamy już żaków czy młodzików, których jeszcze niedawno przygotowywaliśmy na naszym torze do zawodów. Za chwilę nie będziemy mieli więc wychowanków-kadrowiczów. Kolarstwo torowe, z którego słynął Szczecin, umiera...

Podczas mistrzostw Europy w Portugalii wszyscy szczecińscy zawodnicy o medale rywalizować będą w konkurencjach sprinterskich: sprincie indywidualnym, sprincie drużynowym i keirinie. (mij)