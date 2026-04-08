Karate. Złoty Bushikan na MŚ

Patrycja Staszek (z lewej) w konkurencji kumite, czyli w realnej walce. Fot. Bushikan

Zawodnicy szczecińskiego Bushikanu na mistrzostwach świata w Karate WKA, rozegranych w Ta’ Qali na Malcie, w stawce 1300 zawodników z 31 krajów, wywalczyli 16 złotych medali (trzykrotnie Natalia Bombolewska, dwukrotnie Lena Adaśko, dwukrotnie Paweł Juraszek, dwukrotnie Marek Maj, dwukrotnie Maciej Waryński, Patrycja Staszek, Nadia Manzhos, Wojciech Wardak, Brunon Giers i Dominik Piotrowski).

Srebrne medale zdobyli: W. Wardak, B. Giers, L. Adaśko i Antonina Mastalerz. Z kolei brązowe krążki wywalczyli: dwukrotnie P. Staszek i P. Juraszek, notując tym samym najlepszy rezultat w historii klubu. Sukcesy szczecińskich karateków mocno wpłyneęły na dobry końcowy rezultat reprezentacji Polskiego Zjednoczenia Karate (UWK Poland), która w klasyfikacji generalnej zajęła II miejsce, ustępując jedynie dwukrotnie liczniejszej reprezentacji Brazylii.

Przed MŚ odbył się turniej Malta Open 2026, w którym reprezentanci Bushikanu zdobyli 6 złotych krążków (dwukrotnie N. Bombolewska, dwukrotnie P. Juraszek, M. Waryński i Emma Jaczyńska), 2 srebrne (M. Waryński i K. Giers) oraz 7 brązowych (dwukrotnie M. Waryński, dwukrotnie N. Manzhos, K. Giers, L. Adaśko i P. Staszek), a w dużej mierze dzięki nim reprezentacja UWK Poland uplasowała się także na II pozycji.

- Moi zawodnicy zgotowali mi najlepszy prezent na przypadające w tym roku 20-lecie klubu, a16 złotych medali mistrzostw świata to efekt ciężkiej pracy w okresie przygotowawczym do tej imprezy - podsumował trener Bushikanu Paweł Bombolewski. (mij)

