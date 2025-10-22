Karate. Od czwartku mistrzostwa Europy IKU w Netto Arenie

Organizujący imprezę Paweł Bombolewski ma już doświadczenie z przeprowadzonych w Szczecinie mistrzostw Europy. Fot. Ryszard PAKIESER

Od czwartku do niedzieli w Netto Arenie odbędą się mistrzostwa Europy w Karate IKU, w których weźmie udział 761 uczestników z 20 krajów, a do Szczecina już w środę dotarły pierwsze ekipy, m.in. ponad 100-osobowa reprezentacja Rumunii.



REKLAMA

Reprezentacja Polski w karate IKU (wersja nieolimpijska) jest obecnie czwartą siłą na Starym Kontynencie, bo w klasyfikacji generalnej ostatnich ME na Słowenii ustąpiła miejsca jedynie kadrom narodowym Włoch, Rumunii oraz gospodarzom. Startując na własnym terenie Biało-Czerwoni z pewnością postawią twarde warunki przeciwnikom. W naszych szeregach wystąpią m.in. brązowe medalistki ostatnich mistrzostw świata IKU w Buenos Aires w kategorii seniorek: Natalia Bombolewska i Weronika Kapler (obie Bushikan Szczecin).

Przez pierwsze trzy dni imprezy zawodnicy rywalizować będą w mistrzostwach Europy IKU w poszczególnych indywidualnych i drużynowych konkurencjach kata (pokazy) i kumite (walki), w nurtach karate generalnego, tradycyjnego i kontaktowego, w kategoriach wiekowych młodzików, kadetów, juniorów, seniorów i weteranów. Odbędą się także konkurencje osób z niepełnosprawnością. Natomiast w niedzielę odbędą się integralne wydarzenia towarzyszące europejskiego czempionatu, a wśród nich: Igrzyska Europejskie w karate IKU (rywalizacja dzieci, a także zawodników o niższym stopniu zaawansowania), Igrzyska Europejskie UKF w kobudo (konkurencje walki z bronią) oraz Międzynarodowa Gala Karate „UKF 8", będąca jedną z największych atrakcji ME IKU. Gala rozpocznie się od zmagań w UKF Finals, na których w akcji zobaczymy m.in. szczecińskich liderów światowego rankingu UKF: Pawła Juraszka (kata) i Macieja Waryńskiego (kumite). W walce wieczoru na UKF 8 w pełnokontaktowej formule zmierzą się dwie szczecinianki z Bushikanu, mistrzynie świata juniorek z lat ubiegłych: Małgorzata Czuba i Małgorzata Cichocka. Odbędzie się też pojedynek o tytuł mistrza Polski UWK, w którym naprzeciw doświadczonego i utytułowanego Alberta Ciesielskiego stanie młody zawodnik gospodarzy Marek Maj.

Czwartkowe zmagania rozpoczną się o godz. 15, a w pozostałe dni rywalizacja toczyć się będzie już od godz. 8.30. Bilety będą dostępne w kasie Netto Areny. Wstęp na piątkową ceremonię otwarcia (godz. 17) oraz niedzielną galę „UKF 8" (godz. 19.30) będzie wolny. (mij)

REKLAMA