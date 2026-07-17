Kajakarstwo. Wyłowił złoto w Halifaxie, marzy o Los Angeles

Wielki sukces Kacpra Sieradzana. Kajakarz Wiskordu Szczecin zdobył mistrzostwo świata w kanadyjce jedynce na 1000 metrów w kategorii młodzieżowej (U23). Przy okazji potwierdził, że nagroda „Kuriera Szczecińskiego" dostała się w dobre ręce. Sieradzan jest bowiem laureatem naszego plebiscytu na 10. najlepszych sportowców województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku.

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Szczecinianin zdobył złoty medal w kanadyjskim Halifaxie na dystansie 1000 metrów, która to konkurencja jest w programie igrzysk olimpijskich.

Pod wiatr po złoto

- Chciałem przerwać passę bez złota w mistrzostwach świata, szczególnie w konkurencji jedynek - mówi nam 22-letni Sieradzan. Zawsze było jakieś srebro, brąz, aż w końcu wywalczyłem złoto i bardzo się cieszę.

Medal z najcenniejszego kruszcu Kacper musiał wręcz wyrwać na torze regatowym „Lake Banook", bo wyprzedził na mecie Czecha Adama Rudolfa zaledwie o 0,58 sek.

- Walka była do samego końca, ale skupiałem się na sobie, realizując plan jaki ustaliłem w głowie przed wyścigiem. Po starcie ruszyłem ostro i trzymałem wysokie tempo i rytm. Było mocno

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