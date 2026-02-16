Judo. Brąz Leny Freilich z Akademii Judo Szczecin

W Samorin startowała też Iga Pietrasik (Akademia Judo Szczecin), która zakończyła zawody na eliminacjach. Fot. Facebook

W Samorin na Słowacji odbyły się zawody Pucharu Europy kadetów w judo, podczas których brązowy medal wywalczyła Lena Freilich (Akademia Judo Szczecin), wygrywając 5 walk, z Chorwatką, Izraelką, Litwinką oraz Węgierką, a w małym finale z kolejną Chorwatką i przegrała jedynie w półfinale ze swoją rodaczką.

REKLAMA

Dobre 5. miejsce zajął także jej kolega klubowy Jakub Zielonka, wygrywając 4 pojedynki i doznając 2 porażek.

W Bytomiu odbył się Puchar Polski seniorów w judo, a reprezentant Akademii Judo Szczecin Anatolij Tykonow wywalczył tam 5. lokatę. (mij)

REKLAMA