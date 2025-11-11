Judo. Akademia tuż za podium

W Poznaniu rywalizowała liczna grupa judoków. Fot. Akademia Judo Szczecin

W Poznaniu odbył się międzynarodowy Memoriał Jigoro Kano 2025 w judo, a jest to prestiżowe i jedno z największych wydarzeń w tej dyscyplinie, organizowane w ramach cyklu International Judo League, a Akademia Judo Szczecin w klasyfikacji drużynowej zajęła 4. miejsce, zdobywając 4 złote medale (Pola Berlińska, Maksymilian Kołtunowski, Mateo Kujawa oraz Iga Pietrasik), 5 srebrnych (Sofija Bozinoski, Tomasz Durajczyk, Marco Kujawa, Michał Lisowski i Robert Orzech) i 5 brązowych (Lena Freilich, Tymek Koza, Dominika Malczyńska, Zofia Niedziółka oraz Adam Rudnicki). Po turnieju szczecinianie zostali jeszcze w Poznaniu, gdzie uczestniczyli w dwudniowym campie treningowym, prowadzonym przez Yoshiro Maruyamę, mistrza świata i jednego z najbardziej utytułowanych judoków na świecie. (mij)

