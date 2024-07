Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Pierwszy medal dla Polski

Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w slalomie K1.

W finale wyprzedziła ją tylko aktualna mistrzyni świata Australijka Jessica Fox. Brązowy medal wywalczyła Kimberley Woods z Wielkiej Brytanii.

It’s #silver for Poland! 🇵🇱



Klaudia Zwolińska clinches second place in canoe slalom women's kayak. 🛶



Klaudia Zwolińska clinches second place in canoe slalom women's kayak.