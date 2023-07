Igrzyska Europejskie. Pięćdziesiąt medali i duma pięściarza

Mateusz Bereźnicki na konferencji prasowej podczas Igrzysk Europejskich. Fot. european-games.org

W zakończonych w niedzielę III Igrzyskach Europejskich Kraków - Małopolska 2023, w klasyfikacji medalowej wśród 48 sklasyfikowanych państw, Polska zajęła VI lokatę, zdobywając aż 50 krążków ze szlachetnych kruszców, w tym 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych, a z tych ostatnich dwa były udziałem sportowców z naszego województwa, a wywalczone zostały w turnieju bokserskim przez Mateusza Bereźnickiego (BKS Skorpion Szczecin) i Elżbietę Wójcik (KB Karlino).

Biało-Czerwoni zdobyli więcej medali niż trzecia w klasyfikacji Ukraina (41), ale nasi wschodni sąsiedzi aż 21 razy stawali na najwyższym stopniu podium. W medalowej rywalizacji bezapelacyjnie najlepsi byli Włosi, którzy aż sto razy byli dekorowani.

Klasyfikacja medalowa

m. państwo zł. sr. br. razem

1. Włochy 35 26 39 100

2. Hiszpania 21 17 19 57

3. Ukraina 21 12 8 41

4. Niemcy 20 16 27 63

5. Francja 17 19 26 62

6. POLSKA 13 19 18 50

7. Wielka Brytania 12 10 27 49

8. Węgry 10 10 18 38

9. Turcja 9 9 20 38

10 Holandia 8 6 5 19

Ośmiu przedstawicieli zachodniopomorskich klubów

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 dobiegły końca, a przez ostatnie dwa tygodnie Polska gościła 6432 sportowców, do których trafiło 1626 sztuk medali, zdobytych w 29 dyscyplinach. Polskę na arenie zmagań reprezentowało 374 zawodników. To były trzecie igrzyska naszego kontynentu, ale pierwsze rozgrywane na terenie Unii Europejskiej. Wydarzenie z pewnością na trwałe zapisze się w historii sportu, pozostawiając niezapomniane wspomnienia i piękne emocje w sercach uczestników i widzów. Igrzyska to był niezwykły czas, pełen sportowego ducha, współzawodnictwa i integracji narodów europejskich. Zmagania z trybun śledziło ponad 170 tysięcy kibiców, którzy dopingowali swoich bohaterów na 26 arenach w 13 miastach. Przez wszystkie dni zmagań od rana do wieczora trwały transmisje telewizyjne oraz internetowe.

- Igrzyska to ogromny sukces organizacyjny Polski - powiedział Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. - Nasz kraj sprawdził się jako gospodarz i umocniliśmy naszą pozycję w świecie międzynarodowego sportu. Igrzyska otwierają nam także drogę do starania się o organizację największych wydarzeń. Potwierdziliśmy to, że Igrzyska Olimpijskie mogą w niedalekiej przyszłości odbyć się właśnie w naszym kraju!

Spośród 374 polskich reprezentantów, jedynie ośmioro to aktualni przedstawiciele zachodniopomorskich klubów. Oprócz bokserów byli to lekkoatleci: skoczek o tyczce Piotr Lisek (OSoT Szczecin) i sprinter Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin). W piłce ręcznej plażowej mieliśmy dwie szczypiornistki Kusego Szczecin: Oliwię Piotrowską i Paulinę Kuźmińską, a w padlu gród Gryfa reprezentowały Barbara Maciocha i Roksana Łukasiak (Fabryka Energii). Warte odnotowania jest jeszcze miejsce Piotra Liska tuż za podium, a pozostali nasi sportowcy uplasowali się na dalszych pozycjach.

Pięściarze poprawili statystyki

Dwa zachodniopomorskie medale, na pół setki zdobytych przez naszych rodaków, to niezbyt dużo, a notowania naszego regionu byłyby jeszcze gorsze, gdyby statystyk nie poprawili pięściarze. Przypomnijmy, że Mateusz Bereźnicki w świetnym stylu dotarł do półfinału wagi ciężkiej (92 kg), w którym niestety przegrał jednogłośnie na punkty 0:5 z Włochem Abbesem Azizem Mouhiidine. Wcześniej zawodnik szczecińskiego klubu w 1/16 finału pokonał jednogłośnie na punkty 5:0 Czecha Pavola Hrivnaka, w 1/8 finału wygrał 3:2 z Węgrem Hunorem Levente Kissem, a w ćwierćfinale zwyciężył reprezentanta Izraela Yana Zaka 5:0. Natomiast w walce 1/2 finału w wadze 75 kg Elżbieta Wójcik po bardzo wyrównanym pojedynku przegrała z Irlandką Aoife O’Rourke decyzją sędziów 2:3. Wcześniej w 1/16 finału karlinianka pokonała na punkty 4:1 Norweżkę Sunnivę Hofstad, w 1/8 walczyła z Ukrainką Anastazją Czernokolenko i zwyciężyła jednogłośnie na punkty 5:0, a jej ćwierćfinał z Turczynką Busrą Isildar zakończył się także wygraną 5:0. Półfinałowi pogromcy naszych zawodników, Włoch oraz Irlandka, zdobyli ostatecznie złote medale, w finałach wygrywając bezapelacyjnie po 5:0!

- To był dobry turniej w moim wykonaniu i jestem z siebie dumny - powiedział brązowy medalista Igrzysk Europejskich w boksie w wadze ciężkiej Mateusz Bereźnicki - Przegrałem z zawodnikiem, który wygrał cały turniej. Według mnie Aziz Abbes Mouhiidine będzie faworytem do olimpijskiego złota. Wspierali mnie polscy kibice, których słyszałem podczas wszystkich walk. Nie udało się wywalczyć kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wierzę jednak, że to mi się jeszcze uda. Na pewno będę na to ciężko pracował! Podczas zmagań na południu Polski wszystko było fajnie zorganizowane. Mieliśmy dobry hotel i bardzo smaczne jedzenie. Nie mam więc żadnych zastrzeżeń do organizacji pięściarskich zawodów. Pokazaliśmy się z dobrej strony! (mij)