Igrzyska Europejskie. Medalowa szansa Mateusza Bereźnickiego

W ringu Mateusz Bereźnicki. Fot. archiwum

Od tygodnia toczą się zmagania III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023, a z reprezentantów województwa zachodniopomorskiego medalowe szanse pozostały jedynie w boksie.

Jak nas poinformował attaché prasowy reprezentacji Polski na III IE Rafał Bała, w naszej kadrze znalazło się ośmioro aktualnych przedstawicieli zachodniopomorskich klubów. Zmagania zakończyli już lekkoatleci. W skoku o tyczce wystąpił Piotr Lisek (OSoT Szczecin), który w pierwszych próbach zaliczył wysokości 5,45 m, 5,65 m i 5,75 m, a 5,80 m skoczył za drugim razem, a wysokości o pięć centymetrów wyższej nie udało mu się pokonać, a zaliczył ją jedynie zwycięzca Holender Menno Vloon. Aż czterech skoczków miało wysokość 5,80 m, a szczecinianin został ostatecznie sklasyfikowany na IV miejscu. W polskiej sztafecie 4 x 100 m w finale na drugiej zmianie biegł Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin), uzyskując rezultat 9,36 (drugi w naszej ekipie), a Biało-Czerwoni zostali sklasyfikowani ostatecznie na V miejscu (po wykluczeniu Finlandii i Wielkiej Brytanii).

W piłce ręcznej plażowej mieliśmy dwie szczypiornistki Kusego Szczecin: Oliwię Piotrowską i Paulinę Kuźmińską. W rundzie wstępnej Polska przegrała z Norwegią 1:2 (zwycięstwo w jednej połowie to punkt, a wygrana w drugiej połowie to też punkt, zaś jeśli każdą połowę wygra inny zespół, to gra się dogrywkę) i uległa Danii 0:2 i odniosła jedyne zwycięstwo pokonując Hiszpanię 2:1 i awansując do ćwierćfinałów. W 1/4 finału Biało-Czerwone uległy Niemkom 0:2 i rozpoczęły zmagania o miejsca 5-8 przegrywając z Portugalią 1:2 oraz Grecją 0:2 i zajmując ostatecznie 8. lokatę.

Zmagania w padlu zakończyły już Barbara Maciocha i Roksana Łukasiak (Fabryka Energii Szczecin), które w 1/32 finału wygrały z Austriaczkami Barbarą Prenner i Anną Schmid 2:0 (6:2, 7:5), a mecz trwał godzinę i 11 minut. Niestety, w 1/16 finału szczecinianki przegrały z Belgijkami, Heleną Wyckaert i An-Sophie Mestach 0:2 (0:6, 1:6), a pojedynek trwał zaledwie 38 minut. Nasz debel pożegnał się więc już z igrzyskami...

Trwa jednak ciągle rywalizacja z udziałem zachodniopomorskich pięściarzy. W wadze 92 kg w 1/16 finału Mateusz Bereźnicki (BKS Skorpion Szczecin) pokonał jednogłośnie na punkty 5:0 Czecha Pavola Hrivnaka. W 1/8 reprezentant szczecińskiego klubu wygrał 3:2 z Węgrem Hunorem Levente Kissem. W ćwierćfinale w środę o godz. 15.45 Bereźnicki zmierzy się z reprezentantem Izraela Yanem Zakiem. W wadze 75 kg w 1/16 finału Elżbieta Wójcik (KB Karlino) pokonała na punkty 4:1 Norweżkę Sunnivę Hofstad. We wtorek o godz. 19 w 1/8 finału karlinianka walczyć będzie z Ukrainką Anastasdją Czernokolenko. ©℗ (mij)