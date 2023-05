Hokej. Reprezentacja Polski w Elicie! Powrót po ponad dwudziestu latach

Reprezentacja Polski po wywalczeniu awansu w Nattingham. Fot. IIHF

W Nottingham zakończyły się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IA, a Polacy zajęli II miejsce i po ponad dwudziestu latach powrócili do Elity. Najlepszym napastnikiem turnieju został Krystian Dziubiński, kapitan Polaków, który strzelił 6 goli i zaliczył 5 asyst.

Marsz do triumfu podopieczni słowackiego trenera Roberta Kalabera rozpoczęli od wygranej z Litwą 7:0, w kolejnym starciu minimalnie przegrali z Wielką Brytanią 4:5 po dogrywce, następnie ograli Włochów 4:2, Koreę Południową 7:0 oraz na koniec Rumunię 6:2, choć w tym decydującym spotkaniu po pierwszej tercji nieoczekiwanie przegrywali 0:1.

TABELA KOŃCOWA

1. Wielka Brytania 5 14 24-7

2. POLSKA 5 13 28-8

------------------------

3. Włochy 5 9 23-16

4. Korea Płd. 5 6 8-20

5. Rumunia 5 3 9-26

------------------------

6. Litwa 5 0 7-21

- Najbardziej cieszy mnie to, że nie będziemy już postrzegani jak hokejowa Afryka, a biało-czerwona flaga w środowisku hokejowym będzie szanowana - powiedział trener Polaków Robert Kalaber, który jest trenerem naszej kadry od czerwca 2020 roku. - Ten zespół powstawał przez pewien okres, duży wpływ na rozwój drużyny miał powrót takich zawodników, jak Grzegorz Pasiut, czy Marcin Kolusz. Przed wylotem do Nottingham miałem szalenie trudny wybór, musiałem niestety zrezygnować z kilku graczy. Bardzo ważny był duch zespołu. Zawodnicy wiedzieli, co chcą i jak chcą to osiągnąć. Jestem bardzo szczęśliwy z naszego sukcesu, ale wymagało to dużo ciężkiej pracy. Tworzyliśmy drużynę, która osiągnęła cel. Jestem dumny z tych chłopaków. Mamy naprawdę świetnych zawodników, młodzież, która może z powodzeniem grać w silnych ligach europejskich. To mój największy sukces w karierze trenerskiej. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo robię to, co kocham. Mam przeczucie, że w przyszłym roku w mistrzostwach świata zagramy z moimi rodakami, czyli Słowacją. Myślę, że zagramy w Ostrawie, blisko granicy polskiej. Marzę, aby w Ostrawie chociaż raz zaśpiewać hymn Polski...

Tegoroczne rozgrywki Elity, jeszcze bez Biało-Czerwonych, rozpoczną się w najbliższy piątek w Finlandii oraz na Łotwie i będą transmitowane w TVP Sport. W 2024 roku najlepsze hokejowe zespoły globu, na czele z Kanadą, USA, Szwecją, Finlandią i Czechami zagrają w Ostrawie i Pradze już z Polakami! (mij)