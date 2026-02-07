Hokej. Porażki Biało-Czerwonych

W sobotę w Edynburgu zakończył się trzeci w tym sezonie hokejowy turniej Europejskiego Pucharu Narodów. W ostatnim meczu Biało-Czerwoni po zaciętej walce przegrali z Wielką Brytanią 4:5 i tym razem zakończyli zmagania na ostatnim miejscu. Bramki dla naszego zespołu zdobyli: Bartosz Fraszko, Jakub Ślusarczyk, Patryk Wronka i Mateusz Bryk.

W pierwszym turnieju EPN w Sosnowcu drużyna prowadzona przez Pekkę Tirkkonena triumfowała. Podobnie było w Budapeszcie. W Edynburgu Biało-Czerwoni przegrali 3:4 ze Słowenią, która przygotowuje się do MŚ elity, a bramki zdobyli: Sebastian Brynkus, Szymon Kiełbicki i Mateusz Bryk. W starciu z Ukrainą było 2:4, a gole strzelili dla naszego zespołu: Jakub Ślusarczyk i Paweł Zygmunt.

