Poniedziałek, 04 maja 2026 r. 
Data publikacji: 03 maja 2026 r. 23:56
Ostatnia aktualizacja: 04 maja 2026 r. 00:03
Hokej. Polska przegrała z Francją w MŚ rzutami karnymi...
Fot. Polski Związek Hokeja na Lodzie  

W niedzielę w Sosnowcu odbył się drugi dzień 2026 IIHF Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji IA. Biało-Czerwoni przegrali z Francją 2:3 w karnych po bardzo emocjonującym starciu. Gole strzelili Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. Kolejne spotkanie podopieczni Pekki Tirkkonena rozegrają we wtorek z Kazachstanem. Mecz rozpocznie się o 19:30. 

Francja – Polska 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, d. 0:0, k. 3:2)

Bramki: Perret (30:51), (42:35), Simonsen (65:00) - Krężołek (23:22), Pociecha (34:40)

Francja: Papillon (Neckar) – Cantagallo, Boscq; Boudon, Simonsen, Perret – Guebey, Thiry; Leclerc, Bruche, Bougro – Dusseau, Schmitt; Douay, Ritz, Bozon – F. Dair, Grossetete, A. Dair, Colotti. Trener: Treille.

POLSKA: Fucik (Kieler) – Ciura, Pociecha; Zygmunt, Wałęga, Krężołek – Górny, Naróg; Paś, Łyszczarczyk, Wronka – Wanacki, Bryk; Komorski, Chmielewski, Kiełbicki – Biłas; Ślusarczyk, Maciaś, Syty. Trener: Tirkkonen.

W pierwszej tercji Kamil Wałęga otrzymał pięć minut kary i karę meczu za ostry atak na francuskiego gracza. Nasz zespół przetrwał jednak nawałnicę rywali i zaczął atakować. W 24. min kibice cieszyli się z pierwszego gola, a bohaterem był Patryk Krężołek, który jest w wybornej formie. Dynamiczny snajper minął francuskich defensorów i z bliska wpakował krążek do bramki. W meczu z Ukrainą także wpisał się na listę strzelców. Francuzi wyrównali, ale błysnął Bartłomiej Pociecha. Defensor huknął spod linii niebieskiej i było 2:1 dla naszego zespołu. Wtedy, podobnie jak przy pierwszym trafieniu, wykorzystaliśmy grę w przewadze. Po 60. minutach było 2:2, podobnie po dogrywce. W karnych znakomicie spisywał się Tomas Fucik, który bronił jak w transie, ale to Francuzi jednak zeszli z lodowiska jako zwycięzcy.

Wszystkie mecze Polaków są transmitowane w Polsacie Sport 1 oraz w Polsat Box Go. Pozostałe spotkania na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. (mij)

 

