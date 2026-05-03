Niedziela, 03 maja 2026 r. 
REKLAMA 24 szczecin
REKLAMA

Hokej. Polska pokonała Ukrainę na inaugurację MŚ

Data publikacji: 02 maja 2026 r. 23:31
Ostatnia aktualizacja: 03 maja 2026 r. 06:49
Hokej. Polska pokonała Ukrainę na inaugurację MŚ
Po twardym i zaciętym meczu Polacy pokonali Ukraińców. Fot. PZHL  

W sobotę w Sosnowcu rozpoczęły się 2026 IIHF Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I Grupy A, zaś Polacy na inaugurację po zaciętej walce pokonali Ukrainę 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), zaś bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli: Aron Chmielewski (12:56), Patryk Wronka (28:49) i Patryk Krężołek (53:26), natomiast dla gości dwukrotnie doprowadzali do remisu: Danił Tracht (17:50) oraz Andrij Denyskin (42:38).

REKLAMA

W pierwszej tercji oglądaliśmy sporo udanych interwencji Tomasa Fucika, gdyż Ukraińcy często sprawdzali czujność polskiego bramkarza. W 13. min bardzo aktywny w ataku Chmielewski strzelił gola, po podaniu Karola Biłasa precyzyjnie uderzając pod poprzeczkę. Rywale wyrównali grając w przewadze po widowiskowej indywidualnej akcji Trachta. W drugiej odsłonie kibice głośno cieszyli się po bramce z najbliższej odległości Wronki z podania Kamila Wałęgi, gdy graliśmy w przewadze. W trzeciej tercji goście znowu wyrównali, a bramkę zdobył znany z polskich lodowisk Denyskin ale odpowiedź Polaków była skuteczna i przy bardzo głośnym wsparciu kibiców Krężołek ustalił końcowy wynik.

W pozostałych inauguracyjnych meczach padły wyniki: Japonia - Francja 3:4 oraz Litwa - Kazachstan 1:4. Awans do Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Impreza potrwa do 8 maja. Wszystkie mecze Polaków są transmitowane w Polsacie Sport 1 oraz w Polsat Box Go. Pozostałe spotkania można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. (mij)



REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

24 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA