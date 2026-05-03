Hokej. Polska pokonała Ukrainę na inaugurację MŚ

Po twardym i zaciętym meczu Polacy pokonali Ukraińców. Fot. PZHL

W sobotę w Sosnowcu rozpoczęły się 2026 IIHF Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I Grupy A, zaś Polacy na inaugurację po zaciętej walce pokonali Ukrainę 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), zaś bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli: Aron Chmielewski (12:56), Patryk Wronka (28:49) i Patryk Krężołek (53:26), natomiast dla gości dwukrotnie doprowadzali do remisu: Danił Tracht (17:50) oraz Andrij Denyskin (42:38).

REKLAMA

W pierwszej tercji oglądaliśmy sporo udanych interwencji Tomasa Fucika, gdyż Ukraińcy często sprawdzali czujność polskiego bramkarza. W 13. min bardzo aktywny w ataku Chmielewski strzelił gola, po podaniu Karola Biłasa precyzyjnie uderzając pod poprzeczkę. Rywale wyrównali grając w przewadze po widowiskowej indywidualnej akcji Trachta. W drugiej odsłonie kibice głośno cieszyli się po bramce z najbliższej odległości Wronki z podania Kamila Wałęgi, gdy graliśmy w przewadze. W trzeciej tercji goście znowu wyrównali, a bramkę zdobył znany z polskich lodowisk Denyskin ale odpowiedź Polaków była skuteczna i przy bardzo głośnym wsparciu kibiców Krężołek ustalił końcowy wynik.

W pozostałych inauguracyjnych meczach padły wyniki: Japonia - Francja 3:4 oraz Litwa - Kazachstan 1:4. Awans do Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Impreza potrwa do 8 maja. Wszystkie mecze Polaków są transmitowane w Polsacie Sport 1 oraz w Polsat Box Go. Pozostałe spotkania można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. (mij)







REKLAMA