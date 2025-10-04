Hokej. Pekka Tirkkonen selekcjonerem reprezentacji Polski

Nowy selekcjoner polskich hokeistów Pekka Tirkkonen (pierwszy z prawej). Fot. PZHL

Pekka Tirkkonen, który w poprzednim sezonie poprowadził GKS Tychy do Mistrzostwa Polski, będzie nowym trenerem kadry narodowej seniorów w hokeju na lodzie. W nowej roli Fin zadebiutuje już 6-8 listopada na Stadionie Zimowym w ArcelorMittal Park w Sosnowcu w Europejskim Pucharze Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się z drużynami z Elity: Włochami, Wielką Brytanią i Słowenią. Dla naszej drużyny będzie to pierwszy etap przygotowań do przyszłorocznych mistrzostw świata Dywizji IA, które również odbędą się w sosnowieckim obiekcie, co może pomóc w walce o powrót do elitarnego grona najlepszych.

Szkoleniowiec, który był w przeszłości wybierany najlepszym trenerem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Finlandii, jest związany z GKS-em Tychy od 2023 roku. W poprzednim sezonie zdobył z drużyną Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski, a sezon wcześniej Superpuchar Polski.

- Zarząd PZHL jednogłośnie zatwierdził wybór Pekki Tirkkonena na nowego selekcjonera reprezentacji Polski - tłumaczy prezes PZHL Krzysztof Woźniak, dodając, że umowa została podpisana do końca sezonu. - Potrzebne jest świeże podejście i nowy impuls dla naszej kadry. Nowy szkoleniowiec ma sporo atutów. Duże doświadczenie, bo pracował nie tylko w swojej ojczyźnie, ale również w Niemczech, Szwecji i Danii. Doskonale zna również naszą ligę i polskich hokeistów a fińska myśl szkoleniowa jest ceniona na całym świecie.

- To dla mnie duże wyróżnienie i wyzwanie - mówi nowy selekcjoner Pekka Tirkkonen. - Jestem bardzo pozytywnie nastawiony i gotowy do rozpoczęcia pracy. Polska ma duże tradycje hokejowe i mam nadzieję, że przywrócimy reprezentacji należne jej miejsce na świecie. Cieszę się, że mistrzostwa świata Dywizji IA odbędą w Sosnowcu. Dla hokeistów, sztabu szkoleniowego, działaczy, kibiców to wielka sprawa, że gramy u siebie!

W nowej roli Tirkkonen zadebiutuje w dniach 6-8 listopada na sosnowieckim lodowisku. W ramach przygotowań do mistrzostw świata Polaków czeka rywalizacja w nowym cyklu turniejów, czyli Europejskim Pucharze Narodów (European Cup of Nations). Pierwszy zaplanowany jest w listopadzie w Polsce, kolejne w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii. W ArcelorMittal Park Biało-Czerwoni zagrają z drużynami, które w przyszłym roku wystąpią w mistrzostwach świata elity, czyli Włochami, Wielką Brytanią i Słowenią.

- Przed nami kolejne wyjątkowe wydarzenie hokejowe, które odbędzie się w Sosnowcu - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. - Śmiało mogę powiedzieć, że nasze nowoczesne lodowisko stało się domem dla reprezentacji Polski. Przed nami kolejne imprezy rangi światowej. To dla nas powód do dumy!

W sezonie 2025/26 najważniejszą imprezą dla Biało-Czerwonych będą mistrzostwa świata Dywizji IA. O awans do elity Polacy powalczą 2-8 maja 2026 roku na sosnowieckim lodowisku z: Francją, Kazachstanem, Ukrainą, Japonią i Litwą.

(oprac. mij)