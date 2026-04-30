Hokej. Ostatni sparing i skład kadry przed MŚ w Sosnowcu

Jskub Ślusarczyk fetuje gola strzelonego Francuzom. Fot. PZHL

Na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów hokejowa reprezentacja Polski rozegrała ostatni sparing przed rozpoczynającymi się w sobotę w Sosnowcu 2026 IIHF Mistrzostwami Świata w Hokeju na Lodzie Dywizji I Grupy A. Biało-Czerwoni wygrali z Francją w karnych 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, d. 0:0, k. 4:3), a z tym rywalem nasz zespół zmierzy się także w MŚ w Sosnowcu. Po meczu trener Pekka Tirkkonen ogłosił kadrę na turniej.

Przed MŚ w Sosnowcu podopieczni Pekki Tirkkonena rozgrywali mecze kontrolne z silnymi drużynami. Bilans jest bardzo korzystny dla polskiej drużyny, 5 zwycięstw i 2 porażki. W kwietniu na wyjazdach zespół pokonał Litwę 3:1 i 3:0, a z drużyną z elity, Węgrami wygrał 4:0 oraz przegrał 2:3 po dogrywce. W poprzednim tygodniu w Tychach Polacy przegrali ze Słowenią 2:3, a w rewanżu pokonali drużynę z elity 5:2. Trener Pekka Tirkkonen podał prawie ostateczną kadrę na MŚ. Na liście aktualnie jest 25 zawodników, a w MŚ kadra będzie liczyć 23 hokeistów.

KADRA REPREZENTACJI POLSKI

Bramkarze: Tomas Fucik (GKS Tychy), Michał Kieler (GKS Katowice), Maciej Miarka (Zagłębie Sosnowiec)

Obrońcy: Karol Biłas (Zagłębie Sosnowiec), Mateusz Bryk (GKS Tychy), Bartosz Ciura (Zagłębie Sosnowiec), Kamil Górny (BS Polonia Bytom), Patryk Hanzel (JKH GKS Jastrzębie), Michał Naróg (Zagłębie Sosnowiec), Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy), Jakub Wanacki (Zagłębie Sosnowiec).

Napastnicy: Aron Chmielewski (Zagłębie Sosnowiec), Mateusz Gościński (GKS Tychy), Szymon Kiełbicki (JKH GKS Jastrzębie), Filip Komorski (GKS Tychy), Patryk Krężołek (Banik Sokolov/Czechy), Alan Łyszczarczyk (GKS Tychy), Krzysztof Maciaś (HC Vitkovice Ridera/Czechy), Christian Mroczkowski (BS Polonia Bytom), Dominik Paś (GKS Tychy), Mikołaj Syty (KH Energa Toruń), Jakub Ślusarczyk (JKH GKS Jastrzębie), Kamil Wałęga (Vlci Zilina/Słowacja), Patryk Wronka (GKS Katowice), Paweł Zygmunt (HC Litvinov/Czechy).





