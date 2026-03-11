Hokej. Northstars Szczecin triumfuje

Zwycięscy nastolatkowie z Northstars Szczecin. Fot. Adrianna ZIĘTAL-CZAPLA

Młodzi hokeiści Northstars Szczecin odnieśli spory sukces, wygrywając tegoroczne rozgrywki Nachwuchsliga Mecklenburg-Vorpommern w kategorii 11- i 13-latków. W międzynarodowej lidze rywalizowało 5 drużyn z Polski i Niemiec, a po raz pierwszy w historii zwycięstwo trafiło do zespołu ze Szczecina.

Rozgrywki Nachwuchsliga MV od kilku sezonów skupiają drużyny z różnych regionów Niemiec oraz Polski. Choć wynik sportowy jest powodem do dumy, w szczecińskim klubie podkreśla się przede wszystkim rozwój młodych zawodników oraz pracę całej społeczności zaangażowanej w szkolenie hokejowe. Na sukces składa się wysiłek wielu osób: młodych zawodników, trenerów, rodziców oraz wszystkich, którzy wspierają organizację treningów i rozgrywek. Szkolenie i wyjazdy na mecze, często w trudnych warunkach pogodowych na odkrytych lodowiskach, wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, sukces drużyny jest wynikiem wieloletniej pracy wielu osób, często niewidocznej dla kibiców.

- Sport młodzieżowy przypomina górę lodową, bo widoczny jest tylko jej niewielki fragment – podkreślają przedstawiciele Northstars Szczecin, w tym Marta Tatkowska-Dolinna. - Większa część naszej pracy odbywa się poza codziennym widokiem, czyli podczas treningów i organizacji wyjazdów, kiedy to wsparcia udziela cała społeczność klubu. Zdobycie pierwszego miejsca w Nachwuchsliga MV jest ważnym etapem w rozwoju drużyny, ale to dopiero kolejny krok w sportowej drodze młodych zawodników. (mij)

