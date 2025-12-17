Hokej. Komplet zwycięstw Polaków

Aby zwyciężyć w turnieju na Węgrzech, Polacy musieli pokonać gospodarzy. Fot. PZHL

W Budapeszcie zakończył się drugi turniej hokejowy z cyklu Europejskiego Pucharu Narodów, a w ostatnim, decydującym meczu Polacy pokonali przygotowujących się do przyszłorocznych mistrzostw świata elity Węgrów 5:2, zaś bramki zdobyli: Jakub Lewandowski, Szymon Kiełbicki, Jakub Ślusarczyk, Damian Tyczyński, który zaliczył też dwie asysty i Michał Naróg.

Wcześniej nasi hokeiści pokonali Włochów 4:2, a bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli: Alan Łyszczarczyk, Łukasz Krzemień, Dominik Paś i Jakub Lewandowski, zaś w pierwszym meczu turnieju wygraliśmy po najazdach (rzutach karnych) z Francją 4:3, zaś gole zdobyli: Jakub Wanacki, Karol Biłas, Jakub Ślusarczyk oraz decydującego karnego strzelił Patryk Krężołek.

Trzeci turniej w ramach Europejskiego Pucharu Narodów odbędzie się na lodowisku Murrayfield w Edynburgu w 2026 roku w dniach 5-7 lutego. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowenią, Ukrainą oraz Wielką Brytanią i będzie to kolejny etap przygotowań do mistrzostw świata Dywizji IA, które odbędą się w przyszłym roku na Stadionie Zimowym w ArcelorMittal Park w Sosnowcu.

(mij)

