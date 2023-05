Hokej. Kapitalny mecz reprezentacji Polski z Wielką Brytanią w Mistrzostwach Świata Dywizji IA

Fot. Bartosz Frączek/Polski Hokej

Reprezentacja Polski rozegrała drugi mecz w Mistrzostwach Świata Dywizji IA. Biało-Czerwoni zmierzyli się z Wielką Brytanią, która jest jednym z głównych faworytów do awansu do Elity. Po dwóch tercjach było 3:1, ale trzecia tercja była w wykonaniu naszej drużyny znakomita, bo strzelili w niej trzy gole i doprowadzili do dogrywki. W doliczonym czasie gry decydującego gola strzelili Brytyjczycy. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają we wtorek, 2 maja. Starcie z Włochami rozpocznie się o godz. 17 i będzie transmitowane w TVP Sport.

Gospodarze od pierwszych minut narzucili szybkie tempo i już w drugiej minucie cieszyli się z bramki. Jonathan Phillips zaskoczył naszego bramkarza, ale Polacy szybko się otrząsnęli. Atakowali bramkę rywali i w 11. minucie Dominik Paś uradował liczną grupę polskich kibiców, która bardzo głośno dopingowała zespół. W drugiej tercji Brytyjczycy bardziej przeważali. Na dodatek karę meczu otrzymał Dominik Paś. Po drugiej tercji gospodarze prowadzili 3:1, ale nasz zespół w trzeciej tercji zagrał kapitalnie. Bramki zdobyli Paweł Zygmunt, Kamil Wałęga i w końcówce Bartosz Fraszko. Polacy oddali 14 strzałów przy 6 gospodarzy. W dogrywce Brytyjczycy zadali decydujące trafienie.

- Mam niedosyt, mamy punkt, ale chcieliśmy zdobyć trzy. Powinniśmy grać spokojniej, dłużej przytrzymać krążek. Co bardzo ważne, pokazaliśmy charakter a kibice świetnie nas wspierali. Zawsze możemy na nich liczyć – zaznaczał napastnik Paweł Zygmunt.

- Przyjechaliśmy do Nottingham, aby powalczyć o sukces. Dlatego przez cały mecz wierzyliśmy w to, że wygramy. We wtorek czeka kolejne arcyważne starcie, z Włochami – dodał Marcin Kolusz.

Awans do Elity uzyskają dwa najlepsze drużyny mistrzostw. Głównym Partnerem Reprezentacji Polski w Hokeju na Lodzie jest Orlen, a Partnerem Petralana.

WIELKA BRYTANIA – POLSKA 5:4 w dogrywce (1:1, 2:0, 1:3, d. 1:0)

J. Phillips 2, Neilson 24, Kirk 34, Hammond 59, Lake 63 – Paś 11, Zygmunt 46, Wałęga 55, Fraszko 60

WIELKA BRYTANIA: Bowns (Whistle) – Halbert, D. Richardson; Kirk, Neilson, Curran - O'Connor, Mosey; Waller, Lake, Hammond – Ruopp, Phillips, Betteridge, Perlini, Dowd – Tetlow, Jones; Lachowicz, Myers, J. Phillips. Trener: Peter Russell.

POLSKA: Murray (Miarka) - Kruczek, Wajda; Wronka, Pasiut, Fraszko - Kolusz, Ciura; Jeziorski, Dziubiński, Łyszczarczyk - Dronia, Kostek; Paś, Wałęga, Zygmunt - Górny, Jaśkiewicz; Michalski, Starzyński, Galant. Trener: Robert Kalaber.

Kolejny mecz 2 maja, wtorek, godz. 17: Włochy – Polska (Transmisja TVP Sport).

(oprac. mij)