Hokej. Emocje w Edynburgu

Polacy wygrali dwa poprzednie turnieje EPN. Fot. PZHL

Od czwartku do 7 lutego hokejowa reprezentacja Polski zagra w Szkocji w Edynburgu w trzecim w tym sezonie turnieju Europejskiego Pucharu Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się kolejno ze Słowenią, Ukrainą i Wielką Brytanią.

Dwa poprzednie turnieje Europejskiego Pucharu Narodów podopieczni Pekki Tirkkonena wygrali. W Sosnowcu nasza drużyna pokonała Wielką Brytanię 1:0 i Włochów 4:2 oraz przegrała po dogrywce ze Słowenią 2:3. W grudniu w Budapeszcie Biało-Czerwoni wygrali z Francją 4:3 po serii rzutów karnych, Włochami 4:2 oraz Węgrami 5:2.

W czwartek na lodowisku Murrayfield w Edynburgu rozpocznie się trzeci turniej. W czwartek, 5 lutego rywalem Polaków będzie Słowenia (godz. 15 polskiego czasu). W piątek, 6 lutego Ukraina (godz. 15), a w sobotę, 7 lutego na zakończenie turnieju Biało-Czerwoni zagrają z Wielką Brytanią (godz. 19.30). Mecze będą transmitowane online na stronie tvpsport.pl. (mij)

KADRA REPREZENTACJI POLSKI NA TURNIEJ W EDYNBURGU

Bramkarze: Tomas Fucik (GKS Tychy), Michał Kieler (GKS Katowice), Maciej Miarka (ECB Zagłębie Sosnowiec).

Obrońcy: Olaf Bizacki, Mateusz Bryk (obaj GKS Tychy), Błażej Chodor (GKS Katowice), Kamil Górny (BS Polonia Bytom), Oskar Jaśkiewicz (Comarch Cracovia), Michał Naróg (ECB Zagłębie Sosnowiec), Eryk Schafer (KH Energa Toruń).

Napastnicy: Sebastian Brynkus (ECB Zagłębie Sosnowiec), Bartosz Fraszko (GKS Katowice), Dominik Jarosz (BS Polonia Bytom), Szymon Kiełbicki (JKH GKS Jastrzębie), Jakub Lewandowski (KH Energa Toruń), Krzysztof Maciaś (HC Vitkovice/Czechy), Christian Mroczkowski (BS Polonia Bytom), Łukasz Nalewajka, Jakub Ślusarczyk (obaj JKH GKS Jastrzębie), Mikołaj Syty (KH Energa Toruń), Damian Tyczyński (HC Frydek Mistek/Czechy), Patryk Wronka (GKS Katowice), Paweł Zygmunt (HC Litvinov/Czechy).

