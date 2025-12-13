Hokej. Dwa zwycięstwa Polaków

Z krążkiem przy bandzie strzelec jednej z bramek Dominik Paś. Fot. PZHL

W sobotę w Budapeszcie, w drugim turnieju hokejowym z cyklu Europejskiego Pucharu Narodów, w swoim kolejnym meczu Polacy pokonali Włochów 4:2, a bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli: Alan Łyszczarczyk, Łukasz Krzemień, Dominik Paś i Jakub Lewandowski.

W piątek nasz zespół wygrał wygrał po najazdach (rzutach karnych) z Francją 4:3, zaś gole dla naszej drużyny zdobyli: Jakub Wanacki, Karol Biłas, Jakub Ślusarczyk oraz decydującego karnego Patryk Krężołek. W niedzielę o godz. 16.30 Polska zagra o triumf w całym turnieju z gospodarzami Węgrami. (mij)

