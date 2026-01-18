Hokej. Christmas Toy Tourney, czyli powrót pięknej gry do Szczecina [GALERIA]

Kibice obejrzeli sporo bramek w wykonaniu młodych hokeistów. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Przed wielu laty w Szczecinie hokej był dość popularny, a najbardziej znane były dwa kluby, Sparta oraz Ogniwo, zaś ten pierwszy zespół występował nawet na zapleczu ekstraklasy i rozgrywał swe ligowe mecze na nieistniejącym już Lodogryfie przy Al. Wojska Polskiego.

REKLAMA

Zimą dyscyplinę zmieniali też piłkarze ekstraklasowej Pogoni i z hokejowymi kijami spotkać było można m.in. ŚP Ryszarda Wiśniewskiego, a także Andrzeja Rynkiewicza czy Ryszarda Tomaszewskiego... Później były próby reaktywacji hokeja w grodzie Gryfa, ale wszystko kończyło się z miernym skutkiem, choć były nawet próby gry w lidze niemieckiej.

Pasjonaci tego sportu jednak nie próżnują i w niedzielny poranek na lodowisku przy ul. Maciejowickiej (dawniej adresem tego sportowego obiektu była ul. Botaniczna) odbyły się międzynarodowe zawody hokeja Christmas Toy Tourney, w których wystąpiło 7 zespołów z Polski i Niemiec, a w szranki rywalizacji stanęły dzieci od lat 6 do 10. Najpierw rywalizowano systemem każdy z każdym, a później odbyły się decydujące mecze o medale i o 5. lokatę. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ESG Hannover Black, która w finale pokonała Northstars White Szczecin 5:0, a w meczu o brąz Rostocker Nasenbaren wygrał z ESG Hannover White 8:4.

©℗ (mij)

REKLAMA