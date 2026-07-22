Hala nie do poznania. Nowy SDS czeka na otwarcie

Nowe trybuny mogą pomieścić 1200 widzów

Stara hala SDS była areną wielu historycznych wydarzeń. Na jej parkiecie złote medale mistrzostw Polski zdobywali siatkarze Stal Stocznia, a o ligowe punkty w ekstraklasie walczyli koszykarze i koszykarki. Po przebudowie nowa hala w niczym nie przypomina dawnego obiektu.



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Już w fazie projektowej priorytetem było, aby nowa hala była większa i wyższa. Wszystko po to, aby mogła spełniać aktualne wymogi licencyjne w większość dyscyplin. Osiągnięto nie tylko ten cel, ale także udało się znaczącą powiększyć pojemność tej części obiektu. Na stałych trybunach, które są obecnie wyższe, ale usytuowane tylko z jednej strony będzie mogło jednorazowo zasiąść 1200 widzów. Dodatkowe, szacowane na 600 osób miejsca zapewnią rozkładane trybuny. W czasie sportowych wydarzeń będą one mogły być rozkładane naprzeciwko stałej trybuny i za boiskiem. Rozkładanych trybun nie ma jeszcze na wyposażeniu obiektu. Mają dotrzeć na przełomie września i października.

W zależności od dyscypliny będą montowane też specjalistyczne nawierzchnie. Szacuje się, że rozłożenie każdej z nich pochłonie około 2 godzin. Niezwykle ważnym elementem nowej hali jest także nagłośnienie i efekty akustyczne, które mają zapewnić specjalne panele.

Na trzecim, najwyższym poziomie hali przygotowano trzy loże VIP z widokiem na halę. Do tej stref prowadzi osobna klatka schodowa z wejściem bezpośrednio z parkingu Floating Areny. Dla kibiców wejście na trybuny odbywać się będzie wejściem obok nowego basenu.

Szczecińskie kluby sportowe już dobijają się do nowego SDS. Na wybudowanej hali trenować i rozgrywać niektóre mecze chcą m.in. koszykarze Kinga i Futsal Szczecin. W dalszej perspektywie przeprowadzki na ul. Wąską nie wykluczają także szczecińskie zespoły piłki ręcznej.

Nowa hala już pod koniec sierpnia będzie bazą PKO Półmaratonu Szczecin.

(woj)

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