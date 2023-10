Gry na konsole/ Piłka nożna. Sobotnie emocje w Kaskadzie

Tak wyglądają zmagania miłośników PlayStation i piłki nożnej. Fot. Ekstraklasa.org

Już w najbliższą sobotę o godz. 13 w szczecińskiej Galerii Handlowej Kaskada przy al. Niepodległości (na poziomie –1) odbędzie się trzeci turniej kwalifikacyjny PKO BP Ekstraklasa Games Open dedykowany Pogoni Szczecin. Zapisać można się będzie na miejscu od godz. 10 oraz przez internet (https://play.toornament.com/pl/tournaments/7147615304483364864/).

Najlepszy gracz tego wydarzenia zdobędzie prawo do gry w finałach Open największych rozgrywek EA Sports FC w Polsce. Turniej kwalifikacyjny Open zbliża się wielkimi krokami. Drugim miastem po Poznaniu, które odwiedzimy podczas tej edycji PKO BP Ekstraklasa Games, będzie miasto portowców, czyli Szczecin. Po raz pierwszy w historii rozgrywek przystanek Open zostanie rozegrany w galerii handlowej, a dokładnie w Galerii Kaskada na poziomie –1.

Do turnieju można zapisać się na stronie internetowej, jednak nie jest to jedyna opcja. Prawo do gry uzyskają także ci, którzy chęć udziału zgłoszą już na naszym stoisku w Galerii Kaskada. W takiej sytuacji ostatecznym momentem na zapis będzie godzina 13.00 w dniu wydarzenia. Do tej godziny również swój udział będą musieli potwierdzić uczestnicy, którzy zapisywali się przez stronę turniejową. Maksymalna liczba graczy w turnieju to 256 osób.

Czołowa ósemka wydarzenia otrzyma nagrody rzeczowe oraz bilety na mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy. Podczas turnieju będą organizowane konkursy i atrakcje, a także będzie okazja spotkać piłkarzy Pogoni Szczecin po powrocie z piątkowego meczu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy z Piastem w Gliwicach, którego rozpoczęcie wyznaczono na godz. 18.

Kto awansuje do finałów Open i dołączy do mających już zapewniony start, Mateusza „El Wojdano” Wojdanowicza i Mateusza „Zbiegu” Zbiega? Tego dowiemy się już w sobotę podczas naszego turnieju w stolicy województwa zachodniopomorskiego! Rywalizacja graczy toczyć się będzie na platformie PlayStation 5. Połowa meczu trwać będzie 4 minuty, a od ćwierćfinałów – 6 minut.

W Finałach OPEN wezmą udział zwycięzcy turniejów kwalifikacyjnych OPEN. Rozgrywki odbędą się online. Trzech najlepszych graczy z tego wydarzenia awansuje do barażów. Zarówno w barażach (13-14.04.2024) jak i w Wielkich Finałach (27-28.04.2024), gdzie poznamy nowego mistrza Polski zagra 12 uczestników. Stawkę obu tych turniejów offline uzupełnią najlepsi z formuły PKO BP Ekstraklasa Games Open oraz z rozgrywek 1. Ligi. Pula nagród całego turnieju wyniesie 45 tysięcy złotych. Najlepszy zawodnik tego sezonu wystąpi w FC PRO World Championship, a oprócz tego razem z wicemistrzem Polski zagrają w fazie grupowej eChampions League. Partnerem tytularnym turnieju trzeci rok z rzędu jest PKO Bank Polski. Partnerem technicznym fazy Open jest Sony PlayStation, a całe rozgrywki organizowane są na licencji udzielonej przez wydawcę gry – EA SPORTS.

(oprac. mij)