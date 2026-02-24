Granatowo-bordowa krew. Szczytna akcja Dumy Pomorza i kibiców

Grafika: Pogoń Szczecin SA

W poprzedniej edycji cyklicznej akcji szczecińskiej Pogoni „granatowo-bordowa krew" wzięło udział 267 kibiców, w tym 234 mężczyzn oraz 33 kobiety, którzy oddali łącznie blisko 190 litrów krwi oraz jej składników, a najhojniejszy dawca mógł się pochwalić ponad czterema litrami, a teraz kontynuowane jest kolejne szczytne przedsięwzięcie!

W Centrum Krwiodawstwa w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 80/82, a także w każdym innym punkcie krwiodawstwa w województwie zachodniopomorskim, przy oddawaniu krwi należy podać hasło „granatowo-bordowa krew powered by zondacrypto", by otrzymać specjalne zaświadczenie, uprawniające do odbioru bezpłatnego zaproszenia na mecze Pogoni w Szczecinie. Zaświadczenia będzie można wymienić na bilety w Punkcie Obsługi Kibica na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera (pawilon kas przy trybunie B, od poniedziałku do piątku, w godz. 12-18). Aby maksymalnie ułatwić proces przekazywania zaświadczeń, wprowadzono możliwość podsyłania zdjęć lub skanów zaświadczeń bezpośrednio do Pogoni na adres pok@pogonszczecin.pl. Na tej podstawie będą wysyłane krwiodawcom bilety. Akcja potrwa do ostatniego domowego ligowego meczu Pogoni w rundzie wiosennej sezonu 2025/26, czyli do 25 maja 2026 roku. Pogoń wspólnie ze sponsorem zondacrypto przygotuje również nagrody dla trójki najhojniejszych dawczyń oraz dawców, które zostaną wręczone za kilka miesięcy. Miejsce pierwsze: koszulka i karnet, miejsce drugie: karnet, miejsce trzecie: koszulka. Z jedną istotną adnotacją: uhonorowane zostaną osoby, które w okresie jednego cyklu oddadzą krew lub jej składniki przynajmniej dwa razy. Pogoń przygotowała 50 miejsc na sektorze D, które są zarezerwowane wyłącznie dla krwiodawców. Zaświadczenie za oddanie krwi można wymienić na bilet tylko dla siebie. Jest jednak niespodzianka od partnera kluczowego i jeśli krwiodawca chce odebrać dodatkowy bilet dla osoby towarzyszącej, wystarczy założyć darmowe konto z kodem KREW na stronie zondacrypto. Można zrobić to za pośrednictwem strony www, bądź aplikacji mobilnej. Należy pamiętać o podaniu podczas rejestracji prawidłowego adresu e-mail, ponieważ to dzięki niemu partner jest w stanie zweryfikować kiedy, a także z jakim kodem konto zostało zarejestrowane. Kod KREW oprócz darmowe biletu da możliwość odbioru 10 dolarów w kryptowalucie po pełnej weryfikacji konta.

Punkty oddawania krwi są nie tylko w stolicy województwa, ale także w Drawsku Pomorskim (todrawsko@krwiodawstwo.szczecin.pl), Gryficach (togryfice@krwiodawstwo.szczecin.pl), Kołobrzegu (tokolobrzeg@krwiodawstwo.szczecin.pl), Koszalinie (tokoszalin@krwiodawstwo.szczecin.pl), Szczecinku (toszczecinek@krwiodawstwo.szczecin.pl) i Świnoujściu (toswinoujscie@krwiodawstwo.szczecin.pl). Po więcej informacji odnoszących się do możliwości oddania krwi w powyżej wymienionych miastach zapraszamy poprzez kontakt na wskazane adresy e-mail. Krew i jej składniki będzie można oddać również przy akcjach „ekipowego pobrania krwi", czyli w mobilnych punktach, które w danych miejscach będą pojawiać się według ustalonego harmonogramu: Gryfino, ul. Bolesława Chrobrego 52 (tel. 91-416-40-89, drugi i czwarty czwartek miesiąca, rejestracja w godz. 7.30 - 11.30), Stargard, ul. Staszica 16 (poniedziałek i piątek, rejestracja w godz. 8.45 - 12.15), Barlinek, Rynek Główny (pierwszy wtorek miesiąca, rejestracja w godz. 9.30 - 12.30) i Białogard, ul Nowowiejskiego 7 (trzeci wtorek miesiąca, rejestracja w godz. 10 - 14). Niemalże codziennie organizowane są także dodatkowe akcje. Zachęcamy do regularnego śledzenia rozpiski planowanych wyjazdów: http://krwiodawstwo.szczecin.pl/.

Krew może oddać każdy zdrowy kibic klubu, który ukończył 18 lat i nie przekroczył 65. roku życia oraz ma dowód osobisty. W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi należy wypić przynajmniej 2 litry płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, dżem). Palacze powinni ograniczyć palenie papierosów. Nie mogą zgłaszać się osoby chore, przeziębione i przyjmujące leki oraz po spożyciu alkoholu.

