Golf. Wkrótce startuje Floating Garden Szczecin Open 2026

Szczecinianin Maksymilian Sałuda zwyciężał już w prestiżowym turnieju w Binowie, a od poniedziałku walczył będzie o kolejny triumf. Fot. BPGC

W niedzielę o godz. 12, rozgrywkami Unity Line We are Polsca PRO-AM Szczecin Open 2026 (shotgun), rozpocznie się 28. edycja międzynarodowego turnieju golfowego Floating Garden Szczecin Open, a jest to trzydniowy turniej dla zawodowych golfistów oraz amatorów, organizowany na podszczecińskim polu golfowym Binowo Park. W poprzednich edycjach turnieju wzięli udział profesjonalni golfiści m.in. z takich krajów jak: Niemcy, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Anglia, Szkocja, Holandia, Dania, USA czy Francja.

Turniej główny zostanie poprzedzony niedzielnym prologiem, czyli turniejem Pro-Am, podczas którego golfiści-amatorzy będą mieli niepowtarzalną szansę, aby zagrać z najlepszymi polskimi i zagranicznymi zawodowcami. Natomiast w niedzielne popołudnie o godz. 15 odbędzie się turniej Texas Scramble dla początkujących. Właściwy turniej rozpocznie się w poniedziałek o godz. 8.30, a o tej samej porze zmagania rozpoczynać się będą we wtorek i środę, a ceremonię wręczenia nagród zaplanowano na środowe popołudnie (godz. 16).



Floating Garden Szczecin Open jest najstarszym w Polsce turniejem golfowym dla zawodowych graczy, a organizowany jest nieprzerwanie od ponad 25 lat. Impreza rozgrywana jest w ramach cyklu PGA Polska Tour i otrzymała pierwszą kategorię rankingu Order of Merit PGA Polska i Race to Rosa 2026. (mij)

