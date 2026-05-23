Golf. Morgan Olofsson triumfuje po 21 latach

Najlepsi w tegorocznej imprezie w Binowie. Fot. BPGC

Na polu golfowym Binowo Park Golf Club zakończyła się 28. edycja prestiżowego turnieju Floating Garden Szczecin Open 2026, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń golfowych w Polsce oraz najstarszego profesjonalnego turnieju tego sportu w naszym kraju.

Przez trzy dni zawodnicy rywalizowali o zwycięstwo w ramach cyklu PGA Polska TOUR oraz światowego rankingu amatorskiego World Amateur Golf Ranking (WAGR), co ponownie potwierdziło wysoką rangę wydarzenia i jego międzynarodowy charakter. Zwycięzcą tegorocznej edycji został reprezentujący szwedzki klub Vaxjo Golfklubb Morgan Olofsson, który do Binowa wrócił po 21 latach. W 2005 roku wywalczył drugie miejsce, a teraz – po trzech rundach pełnych konsekwentnej gry – sięgnął po upragnione zwycięstwo. Ostatecznie triumfował z wynikiem 218 uderzeń, przypieczętowując sukces pewnym puttem na 18. dołku finałowej rundy.

Rywalizacja o podium była niezwykle zacięta. Na drugim miejscu ex aequo, ze stratą zaledwie trzech uderzeń, uplasowali się Grzegorz Zieliński, Oskar Zaborowski oraz Emil Olofsson, którzy zakończyli turniej z wynikiem 221 uderzeń. W klasyfikacji amatorów netto najlepszy okazał się Michał Kalinowski, potwierdzając wysoki poziom sportowej rywalizacji także wśród zawodników amatorskich.

Floating Garden Szczecin Open od ponad ćwierć wieku przyciąga do regionu zawodników z Polski i zagranicy, budując pozycję Szczecina oraz Binowa na golfowej mapie Europy. Tegoroczna edycja ponownie zgromadziła profesjonalistów i amatorów, a turniej – zaliczany zarówno do klasyfikacji PGA Polska TOUR, jak i WAGR – dostarczył kibicom wielu sportowych emocji oraz gry na najwyższym poziomie. (mij)





