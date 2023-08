Golf. Finał World Amateur Golfers Championship 2023 w Binowie i Modrym Lesie

Zawody z tego cyklu rozgrywane są regularnie już od wielu lat. Fot. archiwum

Po eliminacjach rozegranych na wielu polskich polach golfowych, od czwartku do soboty finał krajowy największego polskiego turnieju golfowego World Amateur Golfers Championship 2023, tradycyjnie rozgrywany będzie w podszczecińskim Binowie oraz w Modrym Lesie (Raduń koło Choszczna), a rozgrywki w obu ośrodkach zaczynać się będą codziennie już o godz.9. Jest o co walczyć, bo zwycięzcy cyklu polecą na światowy finał do Phuket w Tajlandii.

W turnieju World Amateur Golfers Championship biorą udział przedstawiciele biznesu, właściciele firm, menedżerowie, byli zawodowi sportowcy jak i golfiści, którzy niedawno rozpoczęli przygodę z tym ciekawym sportem. Wśród gwiazd biorących udział w turnieju są m.in.: Jerzy Dudek, Mariusz Czerkawski, Rafał Bryndal, Mateusz Ligocki i Michał Ligocki.

(mij)