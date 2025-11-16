Gimnastyka sportowa. Mała Olimpiada w Szczecinie

Fot. Zespół Szkół Sportowych Szczecin

W Szczecinie w Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej odbyły się nieoficjalne mistrzostwa Polski młodzików w gimnastyce sportowej znane jako Mała Olimpiada, a w kategorii chłopców i dziewcząt startowało razem 73 zawodniczki i zawodników, którzy rywalizowali w wieloboju i finałach na przyrządach.

W wieloboju chłopców zwyciężył Mykola Martyniuk przed Matwijem Kurchinem (obaj AZS AWFiS Gdańsk) i Philipem Malinowskim (MKS Gdańsk), a najlepszym z naszego województwa był Leon Pawłowski (MKS Kusy Szczecin), który zajął 13. miejsce, a w ćwiczeniach na drążku podzielił I lokatę.

W wielobojowej rywalizacji dziewcząt wygrała Maja Gibradze (Stowarzyszenie Akademia Leszka Blanika Gdańsk) wyprzedzając Jagodę Wawrzyniak (Evo Gym AZS AWF Katowice) i Maję Alkis (Fundacja WAG Warszawa), a najlepszą zachodniopomorską gimnastyczką okazała się Maria Szałachowska (MKS Kusy Szczecin), która uplasowała się na 28. pozycji. (mij)

