Gimnastyka artystyczna. Brązowe szczecinianki

Zmagania gimnastyczek w Policach zakończyły Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych Zachodniopomorskie 2023. Fot. Zachodniopomorska Federacja Sportu

Ostatnim akcentem rozgrywanej przez sześć tygodni Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Zachodniopomorskie 2023, była rywalizacja w Policach w gimnastyce artystycznej, gdzie udało się reprezentantom naszego województwa stanąć na podium, a 2 brązowe medale zdobyły zawodniczki SGA MKS Pogoń Szczecin Gimnastyka Artystyczna.

Na najniższym stopniu podium stanęły: Emilia Kudlaszyk (w klasie III za ćwiczenia z obręczą) i Hanna Wolska (także klasa III, ale w wieloboju). Obie otrzymały drugie kółka olimpijskie z rąk prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego, dwukrotnego medalisty olimpijskiego, w tym złotego z Pekinu 2008 - Leszka Blanika. Szczeciński klub w klasyfikacji łącznej zajął III miejsce.

Zachodniopomorskie rywalizację zakończyło z dorobkiem 44 medali. To o 4 więcej niż przed rokiem, choć rozłożyły się inaczej - 10 złotych, 10 srebrnych i 24 brązowe. To dało ostatecznie 7 miejsce w klasyfikacji medalowej olimpiady. W klasyfikacji punktowej nasze województwo obroniło 7. pozycję.

- To były bardzo intensywne 6 tygodni w kilkunastu miastach naszego województwa i dwóch poza nim - podsumował Michał Piersiński z Zachodniopomorskiej Federacji Sportu, organizującej OOM Zachodniopomorskie 2023. - Cieszą nie tylko pozytywne opinie, jakie do nas spływają, ale też fakt, że pozostanie w naszym regionie sporo sportowego nowego sprzętu, bo jego zakup stanowił poważną część budżetu olimpiady. A na tym sprzęcie będą mogły trenować kolejne roczniki uzdolnionych dzieci i młodzieży, a co za tym idzie być może doczekamy się kolejnych latach jeszcze większej ilości sportowców na wysokim poziomie.

(mij)