Gala Sportu w Stargardzie. Tytuły dla najlepszych

Stypendyści sportowi prezydenta. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Katarzyna Mądrowska z LKS Feniks Pesta została Stargardzkim Sportowcem 2024 r. Wyniki tegorocznego plebiscytu ogłoszono podczas Stargardzkiej Gali Sportu w SCK.

– Gratuluję wam samozaparcia, hartu ducha, siły i tych wszystkich cech, które sportowiec musi posiadać – mówił na gali Rafał Zając, prezydent Stargardu. – Gratuluję też rodzicom i opiekunom, którzy z ogromną determinacją inwestują w wasz rozwój oraz działaczom sportowym.

Tytuł Stargardzkiego Sportowca 2024 r. powędrował w tym roku do Katarzyny Mądrowskiej, zapaśniczki LKS Feniks PESTA, która otrzymała nagrodę finansową w wysokości 7 tys. zł. II miejsce zajął Ariel Wawszczyk z Klubu Piłkarskiego Błękitni Stargard. Otrzymał on 5 tys. zł. Laureaci III miejsc dostali po 4 tys. zł. To Jakub Barden z Uczniowskiego Klubu Sportowego Valiant Jiu Jitsu Kings (grappling) oraz Nikola Piechocka z LKS Feniks Pesta.

Wyróżnienia otrzymali sportowcy: Magdalena Świerczyńska, Anastazja Jabłońska, Maja Pawlikowska, Jesika Marczewska, Weronika Kotowicz, Filip Klym, Adam Margula, Antoni Czapla, Marcel Sałapata, Miłosz Sałapata i Nina Czapla.

21 marca w Stargardzkim Centrum Kultury wręczono też stypendia sportowe. Otrzymali je: Piotr Rychlewski, Mikołaj Hensler, Mateusz Bryła, Alan Grudziński, Jakub Wojdak, Iga Musielak, Miłosz Baniak, Maksymilian Lisiecki, Antoni Jarosz, Olga Kordykiewicz, Magdalena Świerczyńska, Maja Kania, Julita Edyk, Cezary Wilk, Amelia Jaczyńska, Kamil Rokicki, Jakub Król, Zuzanna Sokołowska, Mateusz Kubiak, Miroslava Diachyna, Paulina Kucharczyk, Filip Szydłowski, Grzegorz Seredyński, Sergiusz Bojar, Michał Skwarzyński, Mateusz Kozłowski, i Maksymilian Drążkowski.

Podczas uroczystości w Stargardzkim Centrum Kultury przyznano też Kółka Olimpijskie. To wyróżnienia nadawane przez Polski Komitet Olimpijski. I Kółko Olimpijskie odebrali: Magdalena Świerczyńska, Alexander Wojtalczyk i Julita Edyk – wszyscy trenują w LLKS Pomorze. II Kółko Olimpijskie powędrowało do Wojciecha Cierpickiego ze Stargardzkiego Towarzystwa Cyklistów) i Maksymiliana Lisieckiego z WMLKS Pomorze). III Kółko Olimpijskie otrzymał Antoni Jarosz, także z WMLKS Pomorze. ©℗

(w)