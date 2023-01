Futsal. Zmienne szczęście w Pucharze Polski

Futsal Szczecin pokonał na wyjeździe w 1/32 futsalowego Pucharu Polski, ale dopiero po rzutach karnych, zespół KP Wooden Villa Września 4:2. W normalnym czasie i po dogrywce wynik był remisowy 4:4. W tej fazie pucharowych rozgrywek uczestniczył też drugi zachodniopomorski zespół, ale nie zdołał awansować do dalszych gier. Futsal Kołobrzeg w zachodniopomorskim Sławoborzu uległ Teamowi Lębork 2:5.

Już w najbliższy weekend Futsal Szczecin rozegra pierwsze spotkanie rundy rewanżowej I ligi grupy północnej, w którym zmierzy się na wyjeździe z zespołem TAF Toruń. Do szczecińskiej drużyny w zimowej przerwie doszło kilku nowych zawodników. Dmytro Rybickij i Witalij Pankratij to gracze z Ukrainy, którzy reprezentują w futsalu kadrę narodową do lat 19, zaś Igor Bakiszau to zawodnik z Białorusi, który z drużyną Futsalu trenuje już od listopada. Do treningów z zespołem w nowym roku wrócili Mateusz Gepert i Dmytro Donos, który doznał kontuzji w pierwszym spotkaniu z… TAF-em Toruń. Oprócz wzmocnień doszło też do ubytków, bo z naszego zespołu do niemieckiej Fortuny Düsseldorf odszedł Walerij Własovicz, a Gruzin Nikolaz Bitsadze powrócił do swojej ojczyzny. ©℗

(PR)