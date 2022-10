Futsal. Szczecinianie z remisem, ale niedosyt pozostał

W 2. kolejce I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin zremisował na wyjeździe z drużyną Investa PZZ Futsal Powiat Pilski 5:5.

FUTSAL Powiat Pilski - FUTSAL Szczecin 5:5 (1:3);

Futsal: Janukiewicz - Żebrowski, Sobinek, Bitsadze, Kubicki, Sapon, Jania, Ława, Vlasovich, Budzyński, Grochowski, Maćkiewicz.

W 6. minucie goście objęli prowadzenie, a strzelcem bramki był Valerii Vlasovich. Minutę później gospodarze doprowadzili do wyrównania. W 14. minucie szczecinianie ponownie objęli prowadzenie. Po dobrej akcji Karola Ławy, piłkę do pustej bramki wpakował Łukasz Kubicki. Dwie minuty później Daniel Maćkiewicz zagrał piłkę na tzw. ścianę i po otrzymaniu jej z powrotem uderzył nie do obrony. Przez długi czas pierwszej połowy goście grali z pięcioma faulami na koncie i każdy kolejny skutkował przedłużonym rzutem karnym dla przeciwnika, do którego ostatecznie nie doszło.

Po przerwie gospodarze w niecałe dwie minuty doprowadzili do wyrównania, zaś w 23. minucie ręką w polu karnym zagrał zawodnik z Piły i goście otrzymali rzut karny, którego na gola zamienił Ława. Trzy minuty później ten sam zawodnik oddał strzał zza pola karnego i podwyższył prowadzenie na 5:3. W dalszej części meczu gospodarze mieli słupek, a Maćkiewicz nie wykończył kontry zespołu gości, nie trafiając do pustej bramki. W ostatnich minutach rywale wycofali bramkarza i grali w polu z przewagą jednego zawodnika, co zaowocowało dwoma golami i wyrównaniem stanu meczu. W ostatnich sekundach zespół z Piły mógł nawet wygrać to spotkanie, ale nie wykorzystał rzutu wolnego. W 40. minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Ława.

Punkt na wyjeździe na pewno cieszy, ale biorąc pod uwagę okoliczności tego spotkania, to można było pokusić się o wygraną. Futsal Szczecin dwukrotnie prowadził w tym spotkaniu, ale ostatecznie nie dowiózł korzystnego wyniku do końca. Postęp jest jednak widoczny, gdyż w poprzednim sezonie szczecinianie przegrali na tym terenie 2:7.

