Futsal. Szczecinianie rozgromieni na wyjeździe

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2025 r. 23:49
Futsal. Szczecinianie rozgromieni na wyjeździe
Od falstartu rozpoczęli rozgrywki szczecińscy halowi piłkarze. Fot. Futsal Szczecin/Facebook  

I-ligowy Futsal Szczecin przegrał na wyjeździe z Wiarą Lecha Poznań aż 2:10, a obie bramki dla naszej drużyny strzelił Taras Woroniuk. Dla szczecinian był to pierwszy pojedynek o ligowe punkty w tym sezonie.

– Rywale zagrali wysokim pressingiem – powiedział po meczu Roman Smirnov, szkoleniowiec Futsalu Szczecin. – Mieliśmy swoje sytuacje, ale po straconej bramce przeciwnik podkręcił tempo i zdobywał kolejne bramki, a do przerwy przegrywaliśmy pięcioma golami. Po zmianie stron zagraliśmy z lotnym bramkarzem, ale rywal utrudniał nam rozgrywanie piłki. Niestety, dużo bramek straciliśmy po błędach indywidualnych. Ekipa z Poznania jest drużyną zgraną, na innym etapie przygotowań i w rytmie meczowym, a my, wprost przeciwnie...

