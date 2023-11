Futsal. Porażka w końcówce

W spotkanu 10. kolejki I ligi futsalu grupy północnej, Futsal Szczecin przegrał na wyjeździe z zespołem Team Lębork 3:6, choć przez większość spotkania prowadził.

TEAM Lębork - FUTSAL Szczecin 6:3 (1:2); 0:1 Łukasz Kubicki (2), 0:2 Bartosz Sobinek (17), 1:2 Patrycjusz Gaffke (19), 2:2 Dawid Łapigrowski (21), 2:3 Łukasz Kubicki (23), 3:3 Dawid Łapigrowski (36), 4:3 Tomasz Neubauer (39), 5:3 Tomasz Neubauer (39), 6:3 Dawid Łapigrowski (40).

Futsal Szczecin: Janukiewicz - Kubicki, Pankratij, Rybickij, Kushnir, Krutin, Gepert, Maćkiewicz, Ława, Bakiszau, Sobinek

Już w 2. minucie goście prowadzili, a bramkę głową zdobył Łukasz Kubicki. Później atakowali gospodarze, a Futsal nastawił się na grę z kontry i po jednej z nich wynik podwyższył Bartosz Sobinek. Jeszcze przed przerwą lęborczanie strzelili gola kontaktowego.

Po zmianie stron miejscowi szybko doprowadzili do remisu. Odpowiedź gości była błyskawiczna, a na listę strzelców ponownie wpisał się Kubicki. Od tego momentu dominowali gospodarze, a przyjezdni głęboko cofnęli się do obrony. Sytuację długo ratował Radosław Janukiewicz, ale końcówka meczu należała do drużyny z Lęborka. Najpierw wyrównał Dawid Łapigrowski, a czwartą bramkę dołożył Tomasz Neubauer. Niemający nic do stracenia podopieczni Romana Smirnoffa zagrali z tzw. lotnym bramkarzem, ale dwa razy stracili piłkę i kolejne bramki.

Futsal Szczecin mógł to spotkanie wygrać. Gospodarze nie grali wielkiego meczu, ale szczecinianie nie potrafili tego wykorzystać. Po tej kolejce zespół ze Szczecina pozostał na 6. miejscu w tabeli, a w przypadku zwycięstwa mógł awansować na czwartą pozycję.©℗

(PR)