Futsal. Pogoń bez happy endu

I liga futsalu: AZS UG Gdańsk - FUTSAL Szczecin 5:4 (2:1)

Bramki dla szczecinian zdobyli: Bitsadze 2, Kubicki i Maćkiewicz.



FUTSAL: Janukiewicz - Włosowicz, Sobinek, Kubicki, Ława, Żebrowski, Bitsadze, Grochowski, Maćkiewicz, Jakubowski

Z Trójmiasta szczecinianie wracają bez punktów, chociaż mecz otworzyli golem po trzech minutach po przechwycie piłki, ładnej akcji i golu Bitsadze. Do przerwy to jednak gospodarze prowadzili 2:1, a po zmianie stron gdańszczanie zdobyli trzy kolejne gole, ale wtedy rozpoczęła się szczecińska pogoń…

Po wycofaniu bramkarza i strzale Łukasza Kubickiego, dobitkę do siatki posłał Daniel Maćkiewicz. Po chwili to gospodarze wycofali bramkarza, ale nadziali się na Bitsadze, który po pięknym lobie zdobył dla Futsalu trzecią bramkę. Na 90 sekund przed końcem do siatki AZS-u trafił Kubicki, ale nle na więcej szczecinian w sobotę nie było stać…

Szczecinianie mając dziesięć zdobytych punktów zajmują 10. miejsce w tabeli (trzecie od końca).

(mij)