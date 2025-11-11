Futsal. Po walkowerze w PP, porażka szczecinian w I lidze

Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

W 1/32 finału Pucharu Polski w futsalu odpadły dwa szczecińskie zespoły. Futsal Szczecin miał rozegrać wyjazdowy mecz z zespołem LZS Dragon Bojano, ale nie przyjechał na spotkanie i gospodarzom przyznano wygraną walkowerem 5:0. Natomiast Szczecińska Akademia Futsalu podejmowała ekstraklasowego wicelidera Futsal Leszno i przegrała 2:11, a bramki dla gospodarzy zdobyli: Mariusz Głodkowski i Bartosz Sobinek.

W zaległym meczu I ligi na Twardowskiego Futsal Szczecin uległ Jagiellonia Białystok 0:5 (0:3), a mecz rozstrzygnął się praktycznie już do przerwy, bo w pierwszej połowie szczecinian stać było jedynie na oddanie kilku strzałów. Po zmianie stron gospodarze walczyli o honorowe trafienie, ale nic nie dało nawet wycofanie bramkarza na ostatnie pięć minut... Goście wygrali zasłużenie, a drużyny dzieliła różnica klas. Szczecinianie z 9 punktami zajmują 8. miejsce ©℗ (PR)

