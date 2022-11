Futsal. Niepodległościowy turniej

W hali przy ul. Twardowskiego odbył się turniej futsalu z okazji Święta Niepodległości, w którym uczestniczyli najmłodsi zawodnicy szczecińskich klubów: Funinio, Future Football Club, Świt Skolwin, Futsal i FASE Szczecin, a także kluby spoza grodu Gryfa - Akademia Piłkarska Czaplinek, UKS Energetyk Junior Gryfino i MKS Osadnik Myślibórz.

W finale Osadnik wygrał z FASE, a w meczu o III miejsce drużyna Future Football Szczecin pokonała Akademię Piłkarską Czaplinek. Na parkiecie po raz pierwszy wystąpili wychowankowie Futsalu Szczecin, których podstaw uczy ich trener Roman Smirnow.

• • •

W rozegranej w Szczecinie I rundzie eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Polski w futsalu do lat 13 udział wzięły cztery zespoły, a zwyciężyła Kotwica Kołobrzeg wyprzedzając Akademię Piłkarską Pogoń Szczecin i oba te zespoły awansowały do kolejnego etapu rozgrywek, zaś na Twardowskiego grał jeszcze Futsal Szczecin i Celuloza Kostrzyn. (PR)