Futsal. Kubik zakończył reprezentacyjną karierę

Reprezentacja Polski w futsalu przegrała ze zwycięzcą grupy Portugalią 2:3 (2:2) w ostatnim meczu grupowym rozgrywanych na Litwie, Łotwie i w Słowenii mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie z kompletem porażek i już wcześniej stracili szansę na awans do ćwierćfinałów. W naszej kadrze grał były futsalista Pogoni ’04 Szczecin Michał Kubik, który w mediach społecznościowych ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery.

- Mecz z Portugalią był moim ostatnim występem w reprezentacji Polski - oświadczył M. Kubik. - Mecz numer 163 zakończył piękny etap w moim życiu. Będąc małym chłopcem, zawsze marzyłem, aby dane było mi zagrać w koszulce z orłem na piersi. Reprezentowanie kraju było dla mnie wielką dumą, a bycie kapitanem, to wielkie wyróżnienie, którego nawet nie byłbym w stanie sobie wymarzyć. Piszę ten post ze łzami w oczach, bo wiele stresów i emocji oddałem przez te 15 lat dla reprezentacji!

