Futsal. Kubik na Mistrzostwa Europy

Michał Kubik ma już 35 lat. Fot. Ryszard PAKIESER

Na przełomie stycznia i lutego na Litwie, Łotwie i w Słowenii odbędzie się turniej finałowy mistrzostw Europy w futsalu, a do polskiej reprezentacji powołanie otrzymał m.in. były piłkarz Pogoni ’04 Szczecin Michał Kubik, obecnie reprezentujący barwy AZS UŚ Katowice.



Biało-Czerwoni na początku rywalizować będą w grupie D w Lublanie, mierząc się z Węgrami (24 stycznia), Włochami (27 stycznia) i Portugalią (29 stycznia). Faza pucharowa rozpocznie się 31 stycznia, natomiast finał zaplanowano na 7 lutego. (mij)

