Niedziela, 11 stycznia 2026 r. 
REKLAMA -6 szczecin
REKLAMA

Futsal. Kubik na Mistrzostwa Europy

Data publikacji: 11 stycznia 2026 r. 20:35
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2026 r. 20:35
Futsal. Kubik na Mistrzostwa Europy
Michał Kubik ma już 35 lat. Fot. Ryszard PAKIESER  

Na przełomie stycznia i lutego na Litwie, Łotwie i w Słowenii odbędzie się turniej finałowy mistrzostw Europy w futsalu, a do polskiej reprezentacji powołanie otrzymał m.in. były piłkarz Pogoni ’04 Szczecin Michał Kubik, obecnie reprezentujący barwy AZS UŚ Katowice.

Biało-Czerwoni na początku rywalizować będą w grupie D w Lublanie, mierząc się z Węgrami (24 stycznia), Włochami (27 stycznia) i Portugalią (29 stycznia). Faza pucharowa rozpocznie się 31 stycznia, natomiast finał zaplanowano na 7 lutego. (mij)

REKLAMA
REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

-6 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA