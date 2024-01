Futsal. Kadra w Koszalinie i Kołobrzegu

W naszym województwie gościliśmy już kadrę narodową w futsalu. Fot. ZZPN

Pierwsza reprezentacja Polski w futsalu ponownie odwiedzi województwo zachodniopomorskie i rozegra towarzyski dwumecz z Arabią Saudyjską. Arenami zmagań będą hala widowiskowo-sportowa przy ul. Śniadeckich w Koszalinie (2 lutego o godz. 18) i hala Millenium przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu (4 lutego o godz. 16).

Polska reprezentacja - m.in. z Michałem Kubikiem w składzie, byłym piłkarzem Pogoni ’04 Szczecin, obecnie reprezentującym Rekord Bielsko-Biała - przygotowuje się do meczów barażowych o awans do mistrzostw świata. Arabia Saudyjska także jest w trakcie przygotowań do eliminacji. Biało-Czerwoni barażowego rywala poznają 25 stycznia, a mecze zostaną rozegrane 8 i 17 kwietnia. Oprócz naszej reprezentacji do barażów awansowały: Chorwacja, Finlandia i Holandia.



Ostatni raz reprezentacja Polski zagrała w Koszalinie we wrześniu ubiegłego roku. a w pierwszym meczu fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata przegrała wtedy z Serbią 1:2.



Bilety na mecz w Koszalinie można zakupić przez internetowy serwis abilet.pl, a na mecz w Kołobrzegu - przez stronę internetową: bilety.kotwica50.kolobrzeg.pl . (mij)