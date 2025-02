Futsal. Dużo emocji i trzy czerwone kartki

W spotkaniu o przysłowiowe sześć punktów Futsal Szczecin przegrał na własnym parkiecie z AZS UG Futsal i "umocnił" się na przedostatnim miejscu w tabeli.

I liga futsalu: FUTSAL Szczecin - AZS UG Futsal 1:2 (0:1);

Bramki: Isaac Martinez - Szymon Kuzio, Daniel Gojlik.

W pierwszych 20 minutach więcej sytuacji stworzyli sobie gospodarze, ale byli nieskuteczni. Goście atakowali mniej, ale do przerwy prowadzili, a gola tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył z rzutu karnego kapitan Szymon Kuzio. Jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartką ukarany został trener Futsalu Roman Smirnoff.

Po zmianie stron do przodu ruszyli przyjezdni, ale trwało to kilka minut. Inicjatywę przejęli miejscowi, którzy wykreowali sobie wiele okazji strzeleckich, lecz nie potrafili doprowadzić do wyrównania. Po dwóch upomnieniach czerwoną kartkę otrzymał Kolumbijczyk Cesar Baldrich, ale AZS nie wykorzystał gry w przewadze. Na trzy minuty przed końcem meczu gospodarze zaryzykowali i wycofali bramkarza, ale chwilę później stracili drugą bramkę. Po wznowieniu gry gola kontaktowego zdobył Hiszpan Isaac Martinez i szczecinianie walczyli o remis. Zabrakło im jednak czasu, a w ostatniej minucie bezpośrednią czerwoną kartką ukarany został zawodnik Futsalu Portugalczyk Dario Lopes.

Po niezwykle emocjonującym, ale słabym piłkarsko spotkaniu bardzo ważne zwycięstwo odnieśli gdańszczanie. Po 14. kolejkach Futsal Szczecin z dorobkiem 10 punktów zajmuje 11. miejsce w tabeli. ©℗ (PR)