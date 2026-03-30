Futsal. Drugi remis z Dragonem

W 20. kolejce rozgrywek I ligi Futsal Szczecin zremisował na wyjeździe z Dragonem Bojano 2:2.

LZS DRAGON Bojano - FUTSAL Szczecin 2:2 (1:1); 0:1 Witalij Pankratij (2), 1:1 Dominik Kukowski (17), 2:1 Kewin Sidor (21), 2:2 Walerij Własowicz (29).

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Wołodymyr Zghara - Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Witalij Pankratij, Gracjan Sylwestrzak, Oleksandr Jacenko, Dominik Grochowski.

W szczecińskim zespole zabrakło Tarasa Woroniuka najlepszego strzelca, który musiał pauzować za czwartą żółtą kartkę.

Już na początku spotkania goście prowadzili, a gola strzelił Pankratij. Ten sam zawodnik stracił piłkę na własnej połowie i gospodarze wyrównali, a strzelcem był Dominik Kukowski. W pierwszej połowie gospodarze nie wyglądali na zespół, który zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, a Futsal grał z wysoko wysuniętym bramkarzem i kontynuował ten sposób gry również po przerwie. Po zmianie stron Dragon szybko objął prowadzenie, a akcję na długim słupku zamknął Kewin Sidor. Do wyrównania doprowadził Własowicz, który wykorzystał błąd w defensywie Bojano.

W pierwszej rundzie Szczecinianie zremisowali z Dragonem 3:3.

Do końca sezonu pozostały już tylko dwa spotkania. Futsal jest pewny utrzymania i z dorobkiem 25 punktów zajmuje 7. miejsce w tabeli. ©℗ (PR)

