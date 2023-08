Futsal. Były trener Pogoni ’04 nowym szkoleniowcem szczecińskich I-ligowców

Kapitan Łukasz Kubicki przed halą przy ul. Twardowskiego. Fot. Paweł REICHELT

Od tygodnia trenują już piłkarze I-ligowego Futsalu Szczecin, którzy ćwiczą w hali miejskiej przy ul. Twardowskiego, a my postanowiliśmy porozmawiać z kapitanem drużyny Łukaszem Kubickim.

- Mamy ponad półtora miesiąca do pierwszego ligowego meczu, więc jest czas, aby pewne rzeczy sobie wypracować - mówi Ł. Kubicki. - Dobrze się przygotujemy i zobaczymy co będzie. Jestem optymistą i widzę to w jasnych barwach.

Pod koniec lipca Futsal Szczecin zorganizował otwarty trening dla wszystkich chętnych, którzy chcieli spróbować swoich sił na parkiecie, zaś pod koniec sierpnia, zespół czeka pierwszy poważny sprawdzian i turniej pod nazwą: „Szczecin Futsal Cup". Pomimo tego, że to pierwsza edycja tych rozgrywek, na turniej zaproszone zostały uznane futsalowe marki.

- Będzie to gra kontrolna sprawdzająca przepracowany przez nas miesiąc i dobry sprawdzian przed ligą, do której będziemy mieli jeszcze trzy tygodnie, więc wiele rzeczy będzie można jeszcze poprawić - ocenia zbliżający się turniej Ł. Kubicki.

W nadchodzącym sezonie 2023/24, drużynę poprowadzi trener Roman Smirnoff. W sezonie 2019/20 był on już szkoleniowcem Futsalu Szczecin i wywalczył z tym zespołem awans do I ligi, w której szczecinianie grają do dziś. Wcześniej Smirnoff trenował z powodzeniem w ekstraklasie m.in. Pogoń ’04 Szczecin.

- Najbardziej rozwinąłem się przez ostatnie dwa lata pod okiem trenera Miłosza Kocota i grając z coraz lepszymi zawodnikami - opisuje trenerski wątek Ł. Kubicki. - Początkowy okres pracy z trenerem Romanem Smirnoffem był dla mnie nauką futsalu i nie sposób tego porównywać. Jest to trener z dużym doświadczeniem i nazwiskiem, który trenował kluby z Ekstraklasy w Polsce i na Ukrainie. Mamy teraz dużo czasu na doszlifowanie pewnych elementów i wierzymy, że będzie to funkcjonowało na najwyższym poziomie.

W poprzednim sezonie Łukasz Kubicki był kapitanem zespołu, ale teraz nie wiadomo, czy w nadchodzącym rozgrywkach będzie ponownie pełnił tę funkcję.

- Myślę, że jakieś rozmowy będą prowadzone w tej kwestii - na zakończenie rozmowy stwierdza Ł. Kubicki. - Jestem otwarty na dialog. Co prawda dobrze czuję się w roli kapitana, ale może ktoś widzi to inaczej. Na pewno zbierze się rada drużyny i będziemy decydować, ale dzisiaj nadal jestem kapitanem...

W ostatni weekend sierpnia (26-27.08) odbędzie się turniej Szczecin Futsal Cup. Natomiast pierwszy ligowy mecz zaplanowano na powakacyjny weekend (23-24.09). Na inaugurację sezonu 2023/24 I ligi Grupy Północnej, szczecinianie zagrają na wyjeździe z LZS Dragonem Bojano.©℗ (PR)